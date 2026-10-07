La importante famosa que Tini Stoessel invitó a su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ahora que son...”

La frase de De Brito hace referencia al acercamiento que Tini Stoessel y Lali Espósito tuvieron en los últimos tiempos. Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió durante el show que Lali realizó en River, donde ambas compartieron escenario y sorprendieron al público al aparecer vestidas de novia.

Aquella escena se convirtió en una de las postales más comentadas de la relación entre las dos figuras del pop argentino y ahora se suma un nuevo capítulo con la confirmación de la invitación al casamiento de Tini.

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul está prevista para el próximo 19 de diciembre y cada nuevo dato alimenta todavía más la expectativa por la celebración. En este caso, el nombre de Lali Espósito se suma como una de las presencias destacadas del esperado festejo.

Además, según reveló Ángel de Brito, el gesto habría sido mutuo: Lali también habría invitado a la hija de Alejandro Stoessel a su propia boda con Pedro Rosemblat.

Cuál es la venganza de la familia de Tini Stoessel y la tajante decisión de su abuela por la boda con Rodrigo De Paul

El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo justo cuando la cantante se prepara para uno de los acontecimientos más importantes de su vida: su casamiento con Rodrigo De Paul.

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló nuevos detalles de la interna que mantiene enfrentada a la artista con su familia y contó qué habría ocurrido con las negociaciones por la administración de su patrimonio.

"No hay acuerdo todavía. Hasta ahora, el ofrecimiento es de 5 por ciento", señaló el conductor, quien destacó que, pese al porcentaje, se trata de una suma de dinero muy importante.

Pero la situación familiar también tendría impacto directo en la boda, prevista para el sábado 19 de diciembre. Según contó De Brito, los padres de Tini y su hermano Francisco no fueron invitados al festejo. Además, sus primos sí recibieron invitación, aunque decidieron no asistir.

"Tini se casa el 19 de diciembre. Los padres no están invitados a la boda y el hermano tampoco. Los primos están invitados y no van a ir", afirmó.

En ese contexto, el periodista reveló que los familiares de la cantante tendrían previsto viajar a Japón pocos días antes de la celebración. "El 15 de diciembre, cuatro días antes de la boda, se suben a un avión y se van a Japón", contó.

Por otra parte, Carolina Molinari aportó un dato sobre la abuela materna de Tini. Según relató, la cantante le habría pedido que ingresara junto a ella al casamiento, pero recibió una contundente negativa: "Tini le pidió a su abuela materna que entre al casamiento con ella, pero la abuela le dijo que 'de ninguna manera', porque estaba 100% del lado de sus padres".

Finalmente, Ángel de Brito explicó que Lionel Messi también habría influido indirectamente en la elección de la fecha. "Messi influyó también porque se iba a hacer el 26 (la boda de Tini y De Paul) y en ese día se casaba la hermana de Messi por eso pasan la fecha", concluyó.