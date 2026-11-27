Ya juntos otra vez, la idea de casarse fue creciendo en conversaciones, sin una propuesta formal. Rodrigo contó que fueron avanzando pasito a pasito y que "cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad".

La rutina de skincare que Tini Stoessel le enseñó a Rodrigo De Paul

En el mismo video, ambos mostraron los objetos que nunca faltan en sus bolsos, y el futbolista sorprendió al revelar una costumbre que incorporó gracias a la cantante: el cuidado de la piel. De Paul sacó un jabón facial y explicó que lo usa antes de dormir: "Te deja la piel muy suave". Reconoció que fue su pareja quien lo incentivó: "Es algo con lo que ella me insiste mucho", confesó, y admitió que suele descuidar la rutina cuando ella se ausenta por trabajo.

Entre los productos de su bolso hay cremas faciales, un tratamiento para el contorno de ojos y un producto a base de baba de caracol. Uno de los momentos más divertidos fue cuando contaron el método de Tini para que él no olvide el orden de aplicación: "Vos me lo pusiste en fila. Entonces, yo sé que empiezo acá y termino acá", explicó Rodrigo entre risas, mientras ella reconocía que la rutina incluía todavía más productos.

"Ustedes me verán reluciente. Bueno, es también por esto", bromeó el futbolista. Cuando Tini le pidió que reconociera el mérito de haberle enseñado a cuidarse la piel, él respondió con ternura: "Todo tuyo eso, todo tuyo".