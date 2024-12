Así fue el mágico e interminable cumpleaños de Dante, el nieto de Moria Casán: las fotos

Se montó para la ocasión un festejo temático en el jardín de su casa con juegos inflables, catering y todo terminó en la noche con la pijamada de Dante con sus amigos.

moria casan cumpleaños nieto dante 4.jpg

Moria se mostró muy emocionada por el festejo de cumpleaños de su nieto y compartió varias fotos desde su cuenta en Instagram donde todo estuvo ambientado con mucho colorido y cotillón. "Feliz cumple Dante", expresó emocionada la One.

“Los chicos están divirtiéndose a full… Tengo ganas de meterme yo, pero no, sería too much”, bromeó la actriz mientras mostraba imágenes de los niños disfrutando de los juegos que se prepararon.

Se trata del nieto más chico de Moria Casán ya que Sofía también es madre de Helena, de 16 años, fruto de su amor con el músico Diego Tuñón.

Mirá las imágenes del gran festejo de cumpleaños número 10 de Dante.

moria casan cumpleaños nieto dante 3.jpg

moria casan cumpleaños nieto dante 2.jpg

moria casan cumpleaños nieto dante.jpg

Fátima Florez se metió de lleno en el cruce entre Susana Giménez y Moria Casán: "No creo que..."

Sincera y sin tapujos fue como se mostró nada más y nada menos que Fátima Florez en una nota exclusiva con PrimiciasYa.

Mientras se prepara para debutar con todo en Carlos Paz el próximo 26 de diciembre con Fátima 100% en el teatro Luxor, la artista se refirió a la polémica que se desató entre las divas Susana Giménez y Moria Casán.

El nuevo conflicto se dio por un saludo imitando a Susana de Fátima Florez para el programa La Divina Noche de Dante, El Trece, donde estaban como invitadas Moria y Graciela Alfano.

Casán ironizó tras ver el saludo de la imitación de Fátima: "Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a nosotras dos. Ay, por favor. Esa sí que nos detesta".

En nota con este portal, Fátima se refirió a ese escándalo y también habló de sus cruces que tuvo con Moria por imitarla en sus espectáculos.

"Mandé un saludito de un minuto y medio, tremendo escandalo se desató con ese video pero bueno me parece que estuvo bien. Son las divas de carne y hueso, abren su corazón y cuentan lo que les pasa. Yo fui como el disparador para que ellas hablen. La interna entre Moria y Susana ya es un clásico, el día que falte eso no se es como el Obelisco, el dulce de leche... es nuestro, no puede faltar", señaló Fátima.