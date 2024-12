Fátima Florez se metió de lleno en el cruce entre Susana Giménez y Moria Casán: "No creo que..."

El nuevo conflicto se dio por un saludo imitando a Susana de Fátima Florez para el programa La Divina Noche de Dante (El Trece) donde estaban como invitadas Moria y Graciela Alfano.

Casán ironizó tras ver el saludo de la imitación de Fátima: "Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a nosotras dos. Ay, por favor. Esa sí que nos detesta".

En nota con este portal, Fátima se refirió a ese escándalo y también habló de sus cruces que tuvo con Moria por imitarla en sus espectáculos.

"Mandé un saludito de un minuto y medio, tremendo escandalo se desató con ese video pero bueno me parece que estuvo bien. Son las divas de carne y hueso, abren su corazón y cuentan lo que les pasa. Yo fui como el disparador para que ellas hablen. La interna entre Moria y Susana ya es un clásico, el día que falte eso no se es como el Obelisco, el dulce de leche... es nuestro, no puede faltar", señaló Fátima.

Fátima Florez y el cruce entre Susana Giménez y Moria Casán

Luego agregó sobre los dichos de Moria, quien dijo que en este ambiente hay que tener maldad para llegar y cuidar el lugar: "Yo no creo que sean todos malos, hay gente para todo obviamente para llegar hay altos y bajos momentos, hay que padecer un poco de soledad, no es tan fácil. Siendo buena se puede llegar igual".

A la hora de elegir entre Susana y Moria, dijo: "A mí no me gusta elegir a nadie, con Grace (Alfano) tengo la mejor, con Susana trabajé y con Moria también no puedo elegir a una, las queremos a todas. Con Moria quedó todo fabuloso mientras ella reciba su pago".

Por último, sobre su estado sentimental tras la separación de Javier Milei, manifestó: "Estoy muy bien, dedicada a mi carrera a todo lo que es mi trabajo, no hay tiempo para otras cosas, toda mi vida me brinde a mis parejas y nada este es un momento para mi es la primera vez que pienso en mí".