Moria Casán ninguneó a Susana Giménez y escala la feroz guerra de divas

Este miércoles en Intrusos (América TV) compartieron una nota que le hicieron a Moria Casán. El periodista Alejandro Guatti le preguntó a la ex vedette por sus diferencias con Susana Giménez.

La One, que estaba celebrando el éxito de Brujas con sus compañeras de elenco, ninguneó a la figura de Telefe. "Por respeto a mis compañeras no voy a hablar de otras cosa que no sea Brujas", lanzó.

El notero recordó que Baby Etchecopar se metió en el conflicto y destacó a Susana por encima de ella. "No me interesa lo que diga Baby, Susana.... no los escucho, no los tengo en mi radar", sentenció Moria.

Moria Casán y Susana Giménez son sin dudas dos de las grandes divas del espectáculo argentino y han tenido una relación de amistad en el pasado que en los últimos años se fue deteriorando y las dos se distanciaron.

Lo cierto es que el domingo desde su programa, al recibir a Yanina Latorre, la conductora fulminó a Marina Calabró y también mencionó a Moria y Graciela Alfano, quienes habían hablado de ella en una reciente entrevista con Dante Gebel.

"Yo no me llevo, es una persona que respeto en su profesión y lo que ha logrado. Para llegar a este lugar hay que ser muy competitivo, sino no llegas", dijo Alfano. Y Moria sumó: "Y mala, malísima. Todas somos malos".

En este sentido, en un audio que le envió a Pampito de Intrusos, América Tv, Moria la contestó de manera contundente a Susana, remarcando las distancia que tienen hace años.

"¿Dijo que necesitaba prensa? Y si, necesito prensa. ¿Qué querés que le diga? Esta mujer que está anclada en una nube de ped..., está gagá", lanzó picante Moria.

"Qué se yo, está gagá, decile que sí, necesito prensa. Está por hacerse una serie mía con mi vida, estoy en cuanto TikTok hay, no puedo creer que me tengan los chicos", continuó filosa.

"Me excede mi propia fama. No sé, a lo mejor ella piensa eso de mí, no tengo la menor idea", afirmó Moria Casán.

Y cerró retrucando: "No me imaginé a esta señora mandando un saludo a nosotras dos ni a nadie porque nunca sabe nada de nadie, está en una nube de ped.. gagá".