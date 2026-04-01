Exclusivo: quiénes son las estrellas de la música que estarán en el debut de La Peña de Morfi

Con su presencia confirmada, de a poco se dieron a conocer otros detalles del programa, como la fecha de inicio. Tal como informó PrimiciasYa hace unos días, La Peña tendrá su primera entrega el próximo domingo 12 de abril.

Y en cuanto a los primeros invitados, este portal pudo saber que estarán el Chaqueño Palavecino, Destino San Javier, Valeria Lynch, Alejandro lerner, Ráfaga y Ángela Leiva en el primer programa. La idea es arrancar festejando los 10 años en pantalla con un festival de la música con estas grandes estrellas.