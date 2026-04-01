Exclusivo: quiénes son las estrellas de la música que estarán en el debut de La Peña de Morfi

Hace unas semanas, Telefe sorprendía con la salida de Lizy Tagliani de La Peña de Morfi, ciclo que condujo con Diego Leuco durante las últimas temporadas.
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El domingo 12 de abril arranca La Peña de Morfi por la pantalla de Telefe y el ciclo creado por Gerardo Rozín festejará sus 10 años en pantalla.
Hace unas semanas, Telefe sorprendía con la salida de Lizy Tagliani de La Peña de Morfi, ciclo que condujo con Diego Leuco durante las últimas temporadas.
A partir de allí comenzaron a barajarse varios nombres para reemplazar a la humorista y finalmente ganó el de Carina Zampini, quien fuera la primera conductora de La Peña junto a su creador, Gerardo Rozín.
“Estuve hablando con Santiago Giorgini y el equipo, es vovler a compartir con gente que quiero mucho, en un programa que me vio nacer como conductora. Es algo re lindo, estoy contenta”, expresó Zampini en diálogo con Intrusos.
La actriz acompañará a Leuco en la conducción y admitió que la emociona compartir otro proyecto con él: “Vamos a laburar juntos, ya compartimos el verano en Luzu. Lo respeto profesionalmente y lo quiero un montón”.
Con su presencia confirmada, de a poco se dieron a conocer otros detalles del programa, como la fecha de inicio. Tal como informó PrimiciasYa hace unos días, La Peña tendrá su primera entrega el próximo domingo 12 de abril.
Y en cuanto a los primeros invitados, este portal pudo saber que estarán el Chaqueño Palavecino, Destino San Javier, Valeria Lynch, Alejandro lerner, Ráfaga y Ángela Leiva en el primer programa. La idea es arrancar festejando los 10 años en pantalla con un festival de la música con estas grandes estrellas.