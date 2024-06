Catalina enfrentó los rumores de romance con Joel de Gran Hermano: "Nosotros somos muy..."

En una nota con Primicias Ya, Catalina Gorostidi habló sobre su relación con Joel y fue contundente: "Somos muy buenos amigos. Nos queremos un montón. Nos apoyamos en todo. Es en la persona en la que más confío. No estamos de novios. Ni nada por el estilo".

La ex GH reconoció que estuvo a los besos con el azafato, pero advirtió que fue algo pasajero: "Es un video viejo, de unos meses atrás. Estábamos en una fiesta y se confundieron un poco las cosas, nada más".

Cata remarcó que no quiere poner en riesgo su amistad con Joel por una relación amorosa que podría no funcionar. "No me gustaría arruinar una amistad. Si tenemos una relación, y después no va, termina la amistad", sentenció.

De todos modos, la ex GH dejó abierta la posibilidad para más adelante, si es que el destino marca que tienen que estar de novios. "Prefiero que no, pero uno nunca sabe qué va a pasar", cerró.

cata joel.jpg

Nació el amor entre Catalina y Joel de Gran Hermano: el video a los besos

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda de Gran Hermano parece que se llevan demasiado bien y fueron vistos a los besos en plena calle, según imágenes que mostraron al aire en el ciclo El ejército de la mañana por el streaming de Bondi.

"Los enganchamos a Cata y a Joel a los besos muy apasionados", reveló Pepe Ochoa al momento de presentar las imágenes donde se los ve a los dos besándose apasionadamente mientras tomaban algo.

En las imágenes se puede ver a Joel con una gorra color rosa de frente y a Cata de espaldas mientras se besaban. Los dos quedaron eliminados hace ya un tiempo de la famosa casa y parece que la buena onda fue creciendo afuera.

“Yo con ella me llevo bien, la veo seguido porque nos invitan a muchos programas, me cago de risa con ella, la verdad. Si tengo una previa, la invito”, reconocía hace unas semanas el azafato en declaraciones a Se picó sobre el vínculo que generó en el último tiempo con Cata.

Hoy parece que la buena onda que los unía fue más allá de coincidir en algún programa de televisión o compartir salidas grupales y estarían juntos.

¿Nació un nuevo amor en Gran Hermano 2023? Mirá la imagen del apasionado beso de Cata y Joel.