Furia no quiso compartir programa con Catalina Gorostidi y armó un escándalo en Telefe

Además, desde el mismo programa le hicieron una nota a Catalina y expresó: “Una pena porque la verdad que trabajo nos merecemos todos. Si no quiere compartir conmigo, yo con ella no tengo ninguna problema. Será que se fue por la puerta giratoria y yo por el público… no se, no tengo idea”.

Como si eso fuese poco, Juliana también se negó a compartir el streaming de Fuera de Joda (Telefe) con Cata, y espero a que la invitada se retire del programa para estar al aire.

Por otro lado, la polémica también continuó dado que quien tomó el lugar de Furia en el programa fue el periodista Diego Poggio, con quien la influencer también tuvo altercados en las redes sociales.

Catalina Gorostidi se sinceró sobre su salud tras quedar eliminada de Gran Hermano: "Me sentía..."

Luego de quedar eliminada de Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi estuvo invitada al piso de LAM (América) y habló en primera persona acerca de sus trastornos alimenticios y cómo vivió esa situación dentro de la casa.

Lo cierto es que desde que entró al reality nuevamente la participante preocupó mucho a los televidentes por su aspecto físico y ciertas actitudes que mostró con la comida dentro de la casa.

“Cuando entro a mi la producción me asegura que si yo necesitaba algo, lo que sea, ellos me iban a cuidar y ante la mínima cosa que yo no comiera me iban a sacar volando. Todo eso me lo aclararon muy bien”, contó Cata acerca de su ingreso.

Además, aseguró que sintió muy cuidada y recordó: “En un momento no teníamos más leche y yo fui al confesionario y dije: ‘necesito leche porque necesito recuperarme' y me dieron. Mis compañeros también estaban re atentos”.

“Lo que me estaba pasando a mí, y por eso decidí entrar a la casa, es que me sentía muy oscura, no estaba yendo a los programas y me sentía muy apagada. Me sentía mal conmigo misma, no solo el cuerpo sino mi vida en general”, reconoció.

En ese sentido, remarcó que la casa la ayudó a salir adelante y señaló: “Entrar a la casa fue como una segunda oportunidad, la pasé súper bien, conocí gente re linda que me súper ayudó, y comí un montón”.