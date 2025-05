Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, presentó a su novio en redes: las románticas fotos

La pareja subió fotos y videos de su escapada romántica en Costa Esmeralda, Pinamar, y se mostraron muy afectuosos y enamorados.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar y les dejaron palabras de cariño: “Fan de su relación”, “Amo”, “Pero qué lindos, che”, “Sí, me encantan” y “Qué lindos que son. Felicidades. Viva el amor”, entre otros.

Pero quién es Mateo Lofeudo. Según su perfil de Instagram, el joven tiene 10 mil seguidores y solamente tres publicaciones.

juan otero y novio 1.jpg

juan otero y novio 3.jpg

juan otero y novio 4.jpg

juan otero y novio 5.jpg

juan otero y novio 6.jpg

Coti Romero mostró chats con Juan Otero y lo dejó expuesto: "No sé qué quiere generar"

El lunes se vivió un momento de tensión entre La Bomba Tucumana y Coti Romero en el Cantando 2024. La artista se indignó, abandonó el estudio y, posteriormente, anunció su renuncia al programa.

Ante el revuelo, Juan Otero se volcó a sus redes y escribió: "Que feo ver y percibir tanta falta de respeto! Somos participantes! No somos cantantes, no tenemos carrera en los medios, la mayoría arrancamos. Si ellos son jurado y el VAR tiene todo el derecho a dar su opinión".

Embed

En su visita al ciclo Insiders, en el streaming de Telefe, Coti Romero expresó que la tomó por sorpresa la actitud del hijo de Flor Peña.

La correntina difundió conversaciones privadas con Juan Otero para dejar en claro que siempre tuvieron buena onda.

"'Sos lo más del mundo! Te amor! Me río tanto con vos!', me decía. Nos llevábamos súper bien. 'Te la piqué en una nota, contestame después', me puso en otro mensaje. Me contestó una historia que subí con Nacho, el domingo. Me puso una carita de enamorado. No sé que tanto quiere generar", planteó Coti.