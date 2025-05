Extrema preocupación en el entorno de Lowrdez Fernández tras el llamativo posteo sobre su ex

La cantante dijo haber "cometido un error" y se disculpó por el daño que acusó en su vida. "He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje… Soy humana, no perfecta, como cualquier otra persona. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme", expresó.