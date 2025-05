La mujer de Diego Brancatelli habló tras la filtración de los escandalosos chats hot con Luciana Elbusto: "Estamos..."

"Somos una familia hermosa y nos tenemos mucho amor. Está todo bien", fueron las primeras palabras de cronista de TN a PrimiciasYa tras revelar que junto a su marido estaban en ese momento en una guardia clínica con uno de sus dos hijos enfermo.

En tanto, Insinga fue contundente al asegurar que la familia está intacta. "¡No estamos separados! ¡Hay mucho amor y 2 hijos hermosos!", concluyó.

Cecilia Insigna y Diego Brancatelli.jpg

Yanina Latorre reveló cuántos años llevarían juntos Diego Brancatelli y Luciana Elbusto y quién filtró los chats

Después de que la filtración de los tremendos chats sexuales entre los periodistas Diego Brancatelli y Luciana Elbusto fueron atribuidos a teórico community manager de ella, este lunes Yanina Latorre abordó el tema y contó quién fue el verdadero responsable de que la relación clandestina saliera a la luz.

La conductora de SQP (América TV) explicó que desde hace bastante tiempo está al tanto de esta relación extramatrimonial de Brancatelli, pero que no tenía pruebas concretas y recordó el tremendo cruce virtual que mantuvo con el periodista de C5N en 2024 cuando bancó a Horacio Cabak ante una agresión 2.0.

Así, Latorre reveló que no fue el community manager de Elbusto quien publicó aquellos fogosos mensajes íntimos por la sencilla razón de que no lo tiene y apuntó directo hacia la periodista. “Ella habla mucho en sus lugares de trabajo y sus compañeros saben todo. Este vínculo viene de hace diez años. Ella se hizo una casa en Luján y él iba y hablaba con los obreros”, confió.

Embed

“Los veían mucho por Luján, pero ellos decían que laburaban juntos y eran amigos. Son dos fanáticos de Boca Juniors y van a la cancha con los hijos. Es raro, que vaya con ella y no con los hijos, pero cada familia hace lo que quiere”, continuó sumando información la conductora de América.

Además, Yanina sumó que cuando Elbusto se casó con el padre de sus hijo dejó a Brancatelli pero luego de un tiempo volvieron dado que no podrían “vivir el uno sin el otro”. Al tiempo que reveló que “ella desde hace un tiempo quiere blanquear, y él no se anima porque no puede separarse porque no quiere estar tanto tiempo sin ver a sus hijos”.

Fue allí cuando Yanina Latorre señaló que habría sido la propia Luciana Elbusto quien habría filtrado los chats. “Ella habría filtrado todo porque hace un tiempo que le está diciendo a todos está harta de esta situación y que él, inconscientemente, quiere blanquear. Entonces ella le dio una ayudita y ‘¡oh, casualidad!’ le llega estos chats a un twittero anti kirchnerista y se viralizó todo en minutos”, explicó.

“Ahora se tendrán que hacer cargo porque esas capturas llegan del lado de ella”, deslizó la también angelita mientras remarcó que “llevan 10 años juntos entre idas y vueltas”, y que "después de un distanciamiento, hace un año que se volvieron a ver con regularidad". “Él entra al garaje de la editorial donde trabaja ella y se ven ahí”, concluyó entonces Latorre aportando más datos sobre la hasta ahora relación clandestina.