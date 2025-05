Yanina Latorre reveló cuántos años llevarían juntos Diego Brancatelli y Luciana Elbusto y quién filtró los chats

Así, Latorre reveló que no fue el community manager de Elbusto quien publicó aquellos fogosos mensajes íntimos por la sencilla razón de que no lo tiene y apuntó directo hacia la periodista. “Ella habla mucho en sus lugares de trabajo y sus compañeros saben todo. Este vínculo viene de hace diez años. Ella se hizo una casa en Luján y él iba y hablaba con los obreros”, confió.

Embed

“Los veían mucho por Luján, pero ellos decían que laburaban juntos y eran amigos. Son dos fanáticos de Boca Juniors y van a la cancha con los hijos. Es raro, que vaya con ella y no con los hijos, pero cada familia hace lo que quiere”, continuó sumando información la conductora de América.

Además, Yanina sumó que cuando Elbusto se casó con el padre de sus hijo dejó a Brancatelli pero luego de un tiempo volvieron dado que no podrían “vivir el uno sin el otro”. Al tiempo que reveló que “ella desde hace un tiempo quiere blanquear, y él no se anima porque no puede separarse porque no quiere estar tanto tiempo sin ver a sus hijos”.

Fue allí cuando Yanina Latorre señaló que habría sido la propia Luciana Elbusto quien habría filtrado los chats. “Ella habría filtrado todo porque hace un tiempo que le está diciendo a todos está harta de esta situación y que él, inconscientemente, quiere blanquear. Entonces ella le dio una ayudita y ‘¡oh, casualidad!’ le llega estos chats a un twittero anti kirchnerista y se viralizó todo en minutos”, explicó.

“Ahora se tendrán que hacer cargo porque esas capturas llegan del lado de ella”, deslizó la también angelita mientras remarcó que “llevan 10 años juntos entre idas y vueltas”, y que "después de un distanciamiento, hace un año que se volvieron a ver con regularidad". “Él entra al garaje de la editorial donde trabaja ella y se ven ahí”, concluyó entonces Latorre aportando más datos sobre la hasta ahora relación clandestina.

filtración chat sexual Diego Brancatelli Luciana Elbusto.jpg

Ángel de Brito no se anduvo con vueltas con Diego Brancatelli y lo calificó de la peor manera

Este verano, Florencia Peña lanzó una sorpresiva crítica contra Carlos Tevez en su visita al streaming de Flavio Azzaro que generaron mucha repercusión.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, dijo la actriz sobre el ex futbolista de Fuerte Apache.

Y siguió dejando en claro su lineamiento político contrario: "Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”.

Embed

Lo cierto es que mientras se analizaba este tema en Ángel responde, Bondi Live, Ángel de Brito lanzó una picante comentario contra Diego Brancatelli.

“Cuando uno ve a Brancatelli es el discurso calcado, es el de ‘estos jugadores no representan...”, comentó el panelista Santiago Riva Roy haciendo un paralelismo con el pensamiento de la actriz con el periodista de C5N.

A lo que Ángel de Brito irrumpió: “No, pero Brancatelli es estúpido, no se lo puede comparar con Flor Peña”. Y continuó: “Brancatelli leyó el celular nada más”.

Luego recordó el comercio que abrió el periodista hace unos años y debió cerrar al poco tiempo ante la crisis económica: “Brancatelli fundió el supermercado”, concluyó el conductor muy duro con su colega.