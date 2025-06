El disgusto y desesperada maniobra de Mauro Icardi que pone en jaque sus planes del Día del Padre

Ante este panorama, Mauro Icardi le pidió a sus letradas Elba Marcovecchio y Lara Piro para que pudieran revertir ese fallo y que el encuentro con sus hijas sea sin ninguna restricción.

"No tiene ningún impedimento, no es adicto, no hizo nada para que le nieguen ese derecho", opinó el periodista. ¿Podrá Mauro Icardi revertir esta orden de la Justicia en tan poco tiempo?

mauro icardi wanda nara 3.jpg

La respuesta de la Justicia a Mauro Icardi por el reencuentro con sus hijas: las estrictas exigencias

En las últimas horas en Intrusos dieron a conocer que Mauro Icardi solicita la restitución internacional de sus dos hijas, en medio de la guerra con Wanda Nara.

En el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares precisaron además que este domingo, el jugador mantendrá un encuentro con las chicas, pero bajo estrictas condiciones judiciales.

"Desde el juzgado dicen: 'Autorizo al señor Mauro Icardi a tener un encuentro con las niñas el domingo 15, el Día del Padre. El encuentro se llevará a cabo en el bar del edificio Chateau Libertador", detallaron en el ciclo de América TV.

En el documento oficial aclaran que la China Suárez no podrá participar. "Se hace saber que, en esta ocasión, solamente deberán estar presentes el señor Mauro Icardi y las niñas, sin la presencia de la señora María Eugenia Suárez Rivero'", manifestaron.

Desde el juzgado advierten que Valentino, Benedicto, Constantino también podrán estar en el bar del Chateau. "Los otros hijos de la señora Wanda Nara también podrán estar presentes", leyó Rodrigo Lussich del mensaje que le llegó desde los tribunales.