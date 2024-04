El inesperado gesto de Tini Stoessel con sus fans tras suspender el show en Hurlingham

Dado que el publico ya estaba ubicado en sus lugares, Tini decidió aparecer en escena y dar el anuncio personalmente a modo de agradecimiento.

"No saben la impotencia que tengo de que no funcione ni siquiera el seguidor, no prende una luz. Esperamos hasta último momento noticias, pero básicamente no funciona nada, nada de nada. Y obviamente también es peligroso para los bailarines, para toda la técnica, para ustedes", explicó.

Y completó: “Esperé mucho, después de mucho tiempo, este álbum tan personal. Así que les quiero pedir perdón por no poder hacerlo. Los quiero recompensar aunque solamente funcione esta luz”.

Tal cual como lo expresó, la artista recompensó a su público y encapuchada para cubrirse de la lluvia cantó cerquita de ellos cuatro canciones de su último álbum, “Pa”, “Buenos Aires”, “Tinta 90″ y “Me voy”.

El video del piquito entre Tini Stoessel y Emilia Mernes que enloqueció a sus fans

Después del anuncio de las tres fechas en Hurlingham para presentar oficialmente "Un mechón de pelo", anoche Tini Stoessel acompañó a su amiga Emilia Mernes en el tercero de sus 10 shows previstos en el estadio Arena de Buenos Aires. Allí, interpretaron juntas "La Original.mp3", haciendo delirar a todo el público con el piquito final de la presentación.

Envueltas en el griterío de la gente, las cantantes rieron cómplices al final de la performance conjunta con la que hicieron estallar al estadio entero, tras lo cual Emilia no dudó en agradecerle a Tini su presencia.

Claro que Stoessel también le habló al público y a su colega, feliz y emocionada ante tantas demostraciones de cariño. “¡Qué emoción estar acá, los amo mucho! Muchas gracias por invitarme, espero que estén disfrutando de esta noche", comenzó expresando la ex de Rodrigo de Paul.

Al tiempo que, le deseó lo mejor a la entrerriana. "Te merecés esto y todo lo que te está pasando, todo lo que estás viviendo, estoy demasiado orgullosa de vos, de todo tu equipo hermoso, de todos los chicos, los amo con todo mi corazón y a toda la gente”, concluyó Tini en medio del fervor de los fans.

Frente a tan emotivas palabras, Emilia no pudo más que cerrar sus ojos en señal de agradecimiento, besó nuevamente a su amiga -ahora en la mejilla- y le dedicó un "Te amo mucho" frente al público que aplaudía a rabiar.