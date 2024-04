Qué diferencia hay entre la leucemia de Furia de Gran Hermano y la de Wanda Nara

La diferencia es que la leucemia de la mediática se trata de un tipo de cáncer que afecta a las células mieloides en la médula ósea, que comienza a producir glóbulos blancos mieloides anormales en exceso, que se llaman granulocitos.

Wanda Nara.jpg

Al tiempo que la leucemia en "estadío 1" de la participante del reality de Telefe no es un tipo específico de enfermedad, sino que en esta etapa las células leucémicas aún están en la médula ósea y no han invadido otros órganos o tejidos del cuerpo. Esta clasificación remite a la extensión y gravedad de la enfermedad, siendo el estadío 1 uno de los estadíos iniciales.

Vale decir, el pronóstico para los pacientes con leucemia en estadío 1 suele ser más favorable que para aquellos en estadíos más avanzados. Las expectativas de tratamiento y recuperación pueden variar dependiendo de varios factores, como el tipo de leucemia, la edad del paciente, su estado de salud general y la respuesta al tratamiento.

En muchos casos, la leucemia en estadío 1 puede no requerir tratamiento inmediato, especialmente si es una forma crónica de la enfermedad, lo que parecería ser el caso precisamente de Furia, quien seguirá jugando dentro de la casa televisiva si bien mensualmente deberá hacerse rigurosos chequeos de control.

Furia.jpg

La dolorosa reacción de Cata en Gran Hermano al conocer el diagnóstico de Furia

En la noche del lunes la casa de Gran Hermano (Telefe) recibió un duro golpe tras conocer el diagnóstico de leucemia de Juliana Furia Scaglione, anunciado por ella misma.

“Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro. Chicos, tengo leucemia grado 1. Y no es joda, no es chiste. No es nada”, explicó la entrenadora sin pelos en la lengua frente a sus compañeros según pudo verse en el compilado que compartió el debate del reality de Telefe.

Embed

Claro que tras ello, desde el estudio Santiago del Moro pidió la opinión de los analistas, donde Laura Ubfal apuntó: “Muy sincera, muy fuerte. Más fuerte que todos los que están ahí adentro. Es tan Furia, tan querida, tan ella, que hay poco que decir. Solamente admirarla y realmente cuando te dan un diagnóstico así, más de uno no se levanta de la cama. Hay que aguantarlo y ella aguanta”.

Fue en ese momento, mientras se veía a Paloma Méndez -la última eliminada de la competencia- con los ojos llorosos, el conductor de Gran Hermano interrumpió a la periodista para para dirigirse a Catalina Gorostidi, ex ex hermanita y ex amiga de Furia, que se encontraba en el estudio junto a los también ex hermanitos Lucía, Agostina y Damián.

Catalina Gorostidi Furia.jpg

“¿Qué te pasa Cata, que te veo ahí? Vos conocés de esto, que sos médica...”, consultó del Moro rápido de reflejos. Pero Cata, totalmente quebrada, no pudo referirse al duro diagnóstico de quien supo ser su mejor amiga dentro del reality hasta que se sintió traicionada por ella y quedaron totalmente enfrentadas.

“No, no... Nada. No, la verdad que me sorprendió, nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, atinó a confesar la médica pediatra mientras no podía contener las lágrimas y Agostina intentaba contenerla tomándola de la mano.