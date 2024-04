Marcelo Tinelli sin Milett Figueroa fue a ver a Martín Bossi al teatro y lo aplaudió de pie

Tinelli fue recibido por el productor teatral Román Vargas, primo de Bossi y el productor Claudio Salomone; ubicándose en la sexta fila acompañado por los productores Federico Hoppe y Ezequiel Corbo. En la sala teatral que se encontraba con localidades totalmente agotadas también se encontraba la actriz y vedette Amalia “Yuyito” González ubicada en un palco avant scene.

Marcelo Tinelli El Tirri y Martín Bossi.jpeg

A lo largo del espectáculo, Marcelo rio a carcajadas y también se emocionó hasta las lágrimas en el monólogo final del humorista que todas las noches es ovacionado de pie por el público. Claro que al término de la función, el conductor junto al Tirri, Federico Hoppe y Ezequiel Corbo, fue a felicitar a Bossi y a los pocos minutos Tinelli subió a su Instagram y redes sociales una foto junto Martín y un texto donde se lee: “Cuánta emoción LPM!!! Qué show del carajo! Me reí y me emocioné como hacía mucho no me pasaba! Te admiro y te amo Martín Bossi”.

En tanto, luego de la función los dos fueron a comer a Il Ombu la tratoría italiana y a la comida se les unieron el Tirri, Federico Hoppe, Ezequiel Corbo y Claudio Salomone, donde como no podía ser de otra manera, hablaron del próximo proyecto que los unirá.

Storie Marcelo Tinelli con Martín Bossi.jpeg

La romántica cena de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en medio de los rumores de separación

Mucho se ha especulado con la separación del conductor Marcelo Tinelli y la modelo Milett Figueroa, después de que hayan hecho algunos viajes por separado.

Sin embargo, la semana pasada se mostraron juntos en una cena con amigos en la que estaba Yanina Latorre y remarcaron que aún son pareja.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

“Se daban besos, se agarraban de la mano, chapaban. El la agarraba como si fueran a volar. Yo dije en un momento, no sé si esto es un show para que yo el lunes diga que se arreglaron. Para mí hay una crisis y no está superada”, había comentado Yanina en LAM (América TV) sobre la cena que compartió con Milett y Marcelo.

“Ahí hay algo, hay que descularlo. Todo el mundo cuando llegamos nos mirábamos como diciendo '¿vino?' Todos pensaban que no estaban juntos. Éramos un montón y nadie entendía la presencia", había agregado la panelista.

En las últimas horas, además, la peruana y el animador volvieron a reafirmar su amor y compartieron en sus redes sociales fotos de una romántica cena con vino y sushi.