Ángel de Brito celebró los 2000 programas de LAM con una espectacular fiesta: todas las fotos

Por la alfombra roja especialmente preparada para la ocasión, figuras como Verónica Ojeda y su pareja -el abogado Mario Baudry-, Mariana Fabbiani, Fanny Mandelbaum, la Dra. Mariana Lestelle o el Chato Prada, fueron llegando, mientras esperaban la llegada del creador de LAM y sus angelitas Yanina Latorre, Nazarena Vélez, Matilda Blanco, Marixa Balli, Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández, quienes estaban al aire.

Lam 8.png

Así, tras finalizar la emisión del ciclo producido por Mandarina Contenidos, Ángel de Brito y sus colaboradoras arribaron al espectacular festejo, del que también formaron parte una gran cantidad de las más de 140 angelitas que pasaron por el ciclo a lo largo de los años, desde sus comienzos en El Trece hasta su desembarco en América TV hace ya tres años, consolidándose como el programa de espectáculos que marca tendencia.

lam 4.png

Así, entre las varias figuras que no quisieron perderse tremendo festejo, pudieron verse a las ex angelitas Nequi Galotti, Miriam Lanzoni, Nancy Duré, Andrea Bisso, Mónica Farro, Pía Shaw, Mariana Brey y Carmela Bárbaro.

LAM 2.png

Así como también disfrutaron del exclusivo festejo amigos del ambiente como Alfa de Gran Hermano -quien llegó muy bien acompañado por una señorita-, el popular abogado Mauricio D'Alessandro junto a su esposa y colega Mariana Gallego o referentes del mundo de la moda como el diseñador Claudio Cosano y Fabián Medina Flores, entre muchos otros.

Lam 19.png

RS FOTOS.

La terminante respuesta de Ángel de Brito cuando le consultaron si la enfermedad de Furia era real

Juliana Furia Scaglione confirmó hace unos días que tiene leucemia nivel 1 y generó preocupación en los fanáticos de Gran Hermano, Telefe.

"Chicos tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y si eso no crece todos los meses tengo que sacarme sangre para ver que onda. Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes", les decía a sus compañeros de casa.

Ángel de Brito y Furia.jpg

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, al abrir la caja de preguntas, a Ángel de Brito le consultaron si era real el diagnóstico de la polémica participante o si se trata de parte del show televisivo para mantener el rating del exitoso reality.

Ahí, el conductor de LAM, América TV, fue contundente y confirmó que el diagnóstico de la tatuada es cierto. "¿Es verdad lo de Furia? No creo que lo hagan por show", le preguntó un seguidor a Ángel, por lo que el periodista fue categórico: "Por supuesto, es cierto. Más allá de cómo se haga el tema. El diagnóstico de Furia es real".