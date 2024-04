Coti Romero escuchó el peor grito del exterior en Gran Hermano y no para de llorar

Coti Romero con los Bro - captura GH2023.jpg

Así, en las últimas horas pudo verse a la correntina más temerosa que nunca. Y para peor, mientras charlaba en el jardín con varios de sus compañeros, Coti Romero escuchó el peor grito que podría haber escuchado como para terminar de desestabilizarse, por lo que desde entonces anda por la casa como alma en pena llorando por los rincones.

“Coti, el domingo te vas”, gritaron concretamente desde el exterior mientras charlaba en el jardín con los Bro. Ella lo escuchó perfectamente y la cara se le transformó al instante, sabiendo perfectamente que su contrincante más fuerte, Furia, hizo campaña todos estos días para que sus seguidores envíen "Constanza al 9009" y así eliminarla de una competencia que cree firmemente no le corresponde, dado que su oportunidad ya la tuvo en la edición anterior.

Embed

Furia volvió a disparar con todo contra Coti Romero en Gran Hermano 2023: "A mí no me usa más"

Sin ninguna chance de establecer tregua alguna en la tensa relación que mantienen desde que llegó Coti Romero a la casa de Gran Hermano (Telefe), una vez más Juliana Furia Scaglione dejó en claro que la quiere fuera de competencia.

Desde el primer momento, la entrenadora sentó posición diciendo a viva que le resultaba "injusto" el ingreso de la correntina a esta edición del reality por la tremenda cantidad de seguidores con que cuenta, lo que implica una clara desventaja para el resto. Amén de que la propia Coti le declaró la guerra al no saludarla ya desde su ingreso a la casa.

Embed

Así las cosas, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video donde Furia alerta a Emmanuel Vich sobre las arteras estrategias de Romero. “Es lo que te dije desde que llegó. No la contengan (a Coti) porque es re falsa”, se la oye expresar molesta.

Al tiempo que sumó analítica: “Es un juego que hace donde se hace la víctima. Yo también puedo venir acá y decir ‘ay, se murieron mis papás y me la paso llorando todo el tiempo’. Y no, las pelotas. O sea, basta loco”.

Por último, Furia concluyó tajante sobre su actitud de ahora en mas con relación al resto de sus compañeros: “Yo no soy más psicólogo de nadie. Si tenés un problema, andá a hablar con Gran Hermano. A mí, no. A mí no me usás más. Porque no me importa si te sentís bien, si te sentís mal”.