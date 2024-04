Una participante de Gran Hermano reveló que tuvo que hacerse un test de embarazo

Si bien hasta el momento se encuentra a la espera de los resultados, la joven lo contó a sus compañeros Bautista Mascia, Zoe Bogach y Virginia Demo durante una charla en el cuarto

"¿Te hicieron el test de embarazo?", le consultó el uruguayo completamente asombrado. Acto seguido, ella asintió y explicó: "Te lo hacen con la sangre".

Luego lanzó un comentario que nadie se vio venir y deslizó: "Amigo, con todo lo que fumo ya lo maté". "¡Noo, Florencia!", exclamó Bautista, quien intentó seguir por el camino del humor y entre risas preguntó: "¿Cómo le vas a poner?"

Florencia expuso a Nico en Gran Hermano e hizo una dura acusación: "No se la banca"

Florencia Regidor y Nicolás Grossman se pusieron en pareja dentro de Gran Hermano (Telefe) pero en los últimos días las cosas se pusieron difíciles y ya no todo es color de rosa.

Lo cierto es que la llegada de Coti Romero a la casa significó un quiebre en la relación amorosa de los participantes y en las últimas actividades grupales Florencia no dejó pasar ninguna oportunidad para tirarle palitos a Nicolás.

En esta ocasión, Gran Hermano propuso simular un juicio donde los participantes tenían que acusar a sus compañeros de ciertas actitudes o hechos dentro de la casa. "Se cuelga de los demás porque no se la banca solo”, sentenció la rubia sobre su novio.

Acto seguido justificó su decisión y aseguró: "Lo digo por una actitud que note tuya de que tenías miedo de ir a placa. No me lo dijiste pero lo sentí, porque ya un poco te conozco. Capaz necesitabas que tus compañeros estén con vos y no querías ir sol”.

“Era una situación en la que veníamos teniendo un juego con mis amigos de acá adentro. Quizás en ese momento haya sido así”, se justificó el joven sorprendido por las palabras de su novia.