La foto que confirma el romance de La Joaqui y Luck Ra tras los intensos rumores

La Joaqui - buzo delator romance con Luck Ra.jpg

En tanto, este sábado Pochi de Gossipeaemi y también panelista del programa de Yuyito González aseguró desde sus Instagram Stories que la parejita es un hecho, confirmó el romance y mostró una foto que comprobaría la relación amorosa entre La Joaqui y Luck Ra.

"Romance confirmado", escribió la instagramer junto a un postal que comenzó a circular en redes donde se lo ve a él abrazando a una mujer a la que no se le ve la cara, pero fue el buzo que llevaba puesto lo que la terminó delatando y confirmando la flamante relación. ¡Que viva el amor!

La Joaqui Luck Ra - romance confirmado Gossipeame.jpeg

La Joaqui tiene nuevo novio y reveló cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez

La Joaqui estuvo como invitada a Nadie dice nada, el programa de streaming de Luzu TV y confirmó que está enamorada. “Me enamoré, cosa que no me pasó nunca”, aseguró la cantante de RKT.

Si bien no reveló en es momento quién es esa persona especial, sí contó cómo se dio cuenta de que está enamorada por primera vez.

Embed

“Todos estos años estuve meditando al respecto y me di cuenta de que siempre me había vinculado por otro tipo de cuestiones: me dejaba elegir, no quería estar sola o porque me gustaba jugar a que me enamoraba. Era un mood”, sostuvo la artista.

Inmediatamente, Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Y qué sentís ahora de distinto que creés que realmente estás enamorada?”.

La Joaqui, ahí, se sinceró y expresó: “Lo primero que me pasa es que no me molesta estar en pijama. Yo siempre que estaba con un chico, me ponía la alarma una hora antes para arreglarme. Toda la vida me pasó eso y ahora me da igual, me levanto despeinada y no me siento incómoda”.