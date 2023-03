El Kun Agüero sobre su estado de salud tras la arritmia en vivo: "Con el chip que tengo puesto..."

Si bien el exjugador de la Selección aclaró en el momento que "estaba bien", la situación no quedó del todo clara. En pleno streaming, el Kun se tocó el pecho y estuvo por varios segundos en silencio.

Desconcertado y sorprendido, Llanos lo miró y le preguntó qué le sucedía. "Creo que me agarró una mini arritmia", dijo el deportista.

Luego, ya más calmo, el Kun emitió primero un mensaje en sus redes sociales: "Ya muchos me preguntaron que tal estoy. No se preocupen, fue una boludez. Está todo bien, los médicos me dijeron que no hay ningún problema".

Y en diálogo con PrimiciasYa, sumó: "Tuve una mini arritmia, pero no es nada importante. Con el chip que tengo puesto los médicos ya lo controlan. Así que no es nada grave por suerte".

El Kun Agüero habló sobre su encuentro con Gianinna Maradona

El jueves en LAM, América TV, se dio una información bomba que rápidamente tuvo eco en los medios: Sergio el Kun Agüero y Gianinna Maradona se habrían reencontrado a escondidas en un hotel de Uruguay.

El Kun estuvo en ese país por motivos laborales pero en su viaje allí se habría reencontrado con la madre de su hijo Benjamín, de quien se separó hace más de diez años.

“A él lo contrataron porque es la cara de un casino y lo que me contaron fue que la invitó. Él llegó primero, ella después. Siempre usaron un ascensor que no usa nadie: el de servicio", señaló el panelista Pepe Ochoa en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y amplió: "Ella estuvo dos días en el mismo cuarto y no estaba el hijo. Estaban ellos solos y se armó todo un operativo para que no se enterara nadie”.

En diálogo con PrimiciasYa, El Kun se refirió a este rumor y aclaró: "Es falso. Todo un invento. Es mentira lo que se dijo, ella vino hace unas semanas a traer a nuestro hijo Benjamin. Yo creo que se confunden ahí", comenzó diciendo.

"Tenemos buena onda con la mamá de mi hijo como también mi novia. Ella vino a traer a Benjamín en varias oportunidades, pero la realidad es que no hay nada entre nosotros. Más que ser padres y llevarnos de la mejor manera. Ahora si por llevarnos bien es un drama, no es un asunto mío", remarcó.

"También en su cumpleaños ya inventaron algo, pero viste cómo es. Solo informan y ni saben, pero bueno siempre es así", cerró, algo molesto.