"Era el papá oculto de Matilda": Luciana Salazar volvió a cargar contra Redrado en medio de su feroz guerra

"Hay varias formas de se papá", repitió Salazar. Yanina, molesta, le repreguntó y lanzó: "¿Hay una paternidad que te estás inventado vos?". "En un momento la Justicia se debatía si esto quedaba en el foro civil común o en el de familia. Con un fallo ejemplar de la Defensoría se determinó que esto era un caso de alimentos y tenía que quedar en el juzgado de familia", agregó la modelo.

"¿Y por qué no está como deudor alimentario?", quiso saber Yanina. "Te voy a aclarar algo, Yanina. Martín Redrado fue embargado. De hecho salió en todos lados, hay documentos. A través de sus abogados él pidió poner un seguro de caución porque le estaba trayendo problemas en sus cuentas", le respondió.

Yanina le paró el carro y desmintió lo que estaba explicado Luciana: "Soy contadora pública, cuando te embargan y estás embargado no ponés después el seguro de caución. El seguro se pone antes del embargo".

En otra parte de la conversación telefónica, Yanina remarcó: "Yo entiendo que vos tenés un acuerdo económico con él que no cumple, pero él no es el padre". "No podés decir que no es el padre", le respondió ofendida Salazar. "Al no ser biológico la Justicia actúa de esta forma", agregó Luciana y Yanina la corrigió: "No, el padre es siempre es padre, biológico o no biológico".

Además, la influencer subrayó: "No solo él hizo posible que Matilda venga al mundo sino que le garantizó todos sus derechos antes de nacer". "Vos contaste siempre que eras mamá soltera", acotó Yanina. "Él me obligó. Era el relato que tenía que decir para el afuera. Fui muy manipulada psicológicamente", afirmó.

Embed

Luciana Salazar atacó a Martín Redrado en el Día del Padre con fuertes pruebas

Luciana Salazar atacó otra vez con todo a su expareja Martín Redrado tras su catarsis por el Día del Padre, donde acusó al economista de no cumplir con el acuerdo de alimentos para su hija Matilda y por las trabas que interpone en la Justicia para evitar su cumplimiento.

“Ayer fue un poco una catarsis. En realidad, no solo por el Día del Padre, sino por todo lo que estoy viviendo actualmente, con todas las injusticias en la Justicia, porque esto es actual. Estoy viviendo momentos muy injustos que me dan mucha bronca, no solo para mi hija, sino obviamente para mí también, porque tengo causas penales injustas donde no solo manchan mi integridad como persona, sino que me revictimiza todo”, empezó diciendo Luciana en Mujeres Argentinas (El Trece).

Y agregó: “Te agarra mucho dolor frente a una persona que maneja una impunidad que no tiene nombre. Entonces, yo lo único que tengo es voz. Yo no tengo ni poder, ni contactos, mi voz es la única forma de poder defenderme”.

“Estas causas penales, que una ya directamente la perdió, la que fue de calumnias e injurias, que fue la primera que me hizo por llamarlo deudor alimentario, que la Cámara falló, tanto en primera instancia como en segunda instancia fallaron a mi favor, diciendo ‘no, señor, hay una causa en el Juzgado Civil N°85 de Familia por deudor alimentario’. La Justicia falló a mi favor y, después, la última causa que me hace totalmente absurda de extorsión, dando a entender que él, desde el 2014, sale conmigo o que estuvo bajo una relación conmigo bajo extorsión”, sumó con su dura crítica a su ex.

“Es absurdo, es una payasada, realmente dan ganas de romper todo, porque no puedo creer lo que estoy viviendo. Encima que ya tengo una falta de mérito y fiscales que nunca lo acompañaron a Redado en esta denuncia. Nunca, ni los de primera, ni los de segunda instancia, porque dijeron ‘señor, acá no hay delito’. Entonces yo estoy viviendo una situación por demás injusta, con mucha impotencia, porque somos muchas las mujeres que sufrimos el tema de la cuota alimentaria, pero para mí es mucho más difícil porque es un hombre con poder”, denunció Salazar.