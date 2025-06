La palabra de Fernanda Iglesias sobre su tóxico vínculo con su exmarido: "Yo no soy..."

Luego, se refirió a Cinthia Fernández, quien defendió a la expareja de Iglesias: "Cinthia Fernández se equivocó, porque no sabía que el voucher ese era gratis. Averiguá mejor, si vas a defender a la gente".

"¿Por qué creés que (Fernández) tiene tanta saña contra vos?", le preguntó la notera. "Y... porque yo le arruiné todo el cuentito de hadas con Roberto Castillo. Viste cuando viene alguien y te tira una bomba y te dice 'el príncipe azul en realidad es un estafador de guante blanco'. Se te cae el cuento", disparó la comunicadora.

El desgarrador relato de Fernanda Iglesias sobre su exmarido: "Me maltrató y me mintió"

La periodista Fernanda Iglesias se volcó a sus redes sociales y apuntó contra su expareja y padre de su hijo, Pablo Nieto, y contó la complicada situación que vivió con él en los últimos días.

"Ayer sufrí una situación violenta con mi exmarido. Me trató de forra, me maltrató y me mintió", comenzó diciendo la comunicadora en un video que subió a sus historias de Instagram.

"Me dijo que iba al supermercado y venía a traerme unas cosas, no aparecía, lo llamé y me dijo que estaba trabajando. Le pregunté de dónde salió el trabajo y no me supo dar una explicación lógica... Me terminó pidiendo disculpas, pero no se las acepté", siguió.

Y reveló: "No estoy para que me mientan. Me mintió 14 años, no quiero que me mienta más. Me hace daño, es violento para mí". " Pasé muchas cosas con él, muchas mentiras y engaños. Me pegó en la calle y lo denuncié. Lo perdoné porque creía en él, pero ahora no sé qué pensar", remarcó.

"Tengo ganas de llorar porque creí que íbamos a tener una buena relación, separados. Estoy triste. Esto fue un engaño, una mentira... Lo estaba esperando porque me tenía que traer comida. Estoy enferma, me duele la cabeza y estoy congestionada", expresó.

"Estuve con el nene, se lo iba a llevar a la noche y no lo hizo. Ahora se fue y yo, como una pelotu..., le mandé un regalo. Uno trata de hacer lo mejor de sí. Si el otro es un sorete, es un sorete", cerró Iglesias.