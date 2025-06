Así está hoy Antonia, la hija de Verónica Lozano y Corcho Rodríguez: ¡Igualita a mamá!

La conductora y el empresario llevan muchos años en pareja y optaron por el momento no contraer matrimonio. "No estamos casados y nunca hablamos de casarnos. Estamos muy bien así", indicó la animadora en charla con el ciclo El Run Run del espectáculo.

Y fundamentó sobre esa decisión de pareja: "Él (por Corcho) a veces, cuando bromea con sus amigos, dice 'yo me quiero casar y ella no'. No tengo ganas de casarme, no me va el casamiento. Pero no quiero hacerme la linda de 'no me quiero casar con él'. Estamos bien, ¿para qué?".

antonia la hija de veronica lozano y corcho rodriguez.jpg

El particular tatuaje que se hicieron Corcho Rodríguez y Johnny Depp para sellar su amistad de por vida

Luego de su visita a Punta del Este, el mega famoso actor Johnny Depp aterrizó en Buenos Aires, y en ambas oportunidades se hospedó en las respectivas casas -uruguaya y argentina- de Jorge Corcho Rodríguez y Vero Lozano, quienes fueron sus anfitriones.

Lo cierto es el protagonista de la saga Piratas del Caribe vino a Buenos Aires para grabar nuevas canciones en el estudio La Roca Power Studio, que Rodríguez posee en San Isidro.

Y mientras duró su estancia en el país, tanto Corcho como Lozano fueron absolutamente reservados con el tema para resguardar la privacidad del actor hollywoodense.

En tanto, ahora que ya dejó el país y se fue en un vuelo privado con destino a Bahamas, el matrimonio lo despidió desde sus redes sociales.

Por un lado, la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) optó por subir a sus Instagram Stories una postal de Depp en una de las sobremesas que compartieron, donde se lo veal actor jugando con su perrito blanco. Así, sólo se limitó a señalar a modo de guiño “Siempre Copito siendo el centro de atención”.

En tanto, Jorge Corcho Rodríguez prefirió compartir en su feed una fotografía juntos, chocando sus puños y mostrando el particular tatuaje que se hicieron en el antebrazo con la frase "Yo tengo un arma", para sellar su amistad asumiendo un gran compromiso uno con el otro de por vida.

“Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan“, comenzó escribiendo la expareja de Susana Giménez en su cuenta de Instagram junto a la postal.

En tanto, concluyó: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él. Es un compromiso de vida, usar ésta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás. Familia, Love & Respect”.