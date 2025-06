Llanto, celos y escándalo en el noticiero de Telefe por la incorporación de Sol Pérez: a quién echaron

Y remarcó: "Ella estaba muy contenta al mediodía(por Luly), se ilusionó con que podía seguir tras reemplazar a la China Ansa y estaba muy cómoda".

"Luli se fue un día llorando desconsoladamente porque estaba muy triste", agregó Pallares sobre cómo afectó esta noticia a Illbele. En tanto, Paula Varela comentó sobre esa reacción de la periodista: "Me dijo que ella lloró pero que era por algo personal".

"Sorprendió la llegada de Sol al noticiero en los compañeros del canal", afirmó la panelista sobre este sorpresivo movimiento interno en el canal de las pelotas.

El férreo descargo de Sol Pérez ante una crítica feroz por mostrar su físico a poco de haber sido mamá

Sol Pérez se vio envuelta en una polémica en redes sociales luego de compartir una foto en sus historias de Instagram donde mostró su figura a poco más de un mes de haber sido madre.

En la imagen, la modelo y conductora escribió: "Con un hijo de 1 mes y 19 días. Con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas". El posteo generó cientos de reacciones, pero una usuaria en particular cuestionó el mensaje, al considerarlo “nocivo” para muchas mujeres que atraviesan procesos distintos en el postparto.

"Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo", expresó la mujer, quien agregó que si bien reconoce el esfuerzo de la mediática, "la realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo post parto". La crítica no pasó desapercibida para Sol, quien decidió responderle públicamente, dejando en claro su postura.

"Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?", comenzó diciendo, visiblemente molesta por los cuestionamientos.

Sol también defendió su estilo de vida durante el embarazo y el impacto positivo que tuvo en la salud de su bebé. "Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron.Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo", señaló, dejando en evidencia que las críticas han estado presentes incluso antes de ser mamá.

Para cerrar su descargo, la panelista remarcó: "Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo".