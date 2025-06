Un famoso actor acusó a Benjamín Vicuña de intentar robarle a su novia

“Yo estaba con una chica, que era mi novia, que era muy lindo, y él iba a hacerse el galán.... se le hacía el galán. 'Hola', ¿qué tal?', le decía. Ni se debe acordar”, añadió.

La dura decisión que tomó Benjamín Vicuña tras las amenazas de muerte que recibió la China Suárez

Después de que la China Suárez revelara días atrás que fue amenazada de muerte a través de diferentes mensajes que compartió en sus redes, su expareja Benjamín Vicuña reaccionó con una decisión tajante que sorprendió a muchos.

Es así que horas después de semejante tensión y angustia por parte de la actual pareja de Mauro Icardi, el actor chileno compartió una particular postal en sus Instagram Stories donde se lo ve de espaldas, caminando tomado de la mano de Magnolia, la más grande de los dos hijos que tuvo con la ex Casi Ángeles.

Lo cierto es que hace unos días, la actriz hizo saber, también a través de sus redes sociales, que le habían hecho llegar intimidatorios mensajes que deslizaban cierta intención de atentar contra su vida, por lo que no dudó en exponer los perfiles en cuestión por una cuestión de seguridad. Y anunció: "Si me pasa algo, ya saben quién fue“, agregó en otro posteo, al tiempo que su abogado tomó cartas en el asunto en pos de rastrear las amenazas.

IG Benjamín Vicuña con Magnolia.jpg

Claramente el feroz enfrentamiento entre la China Suárez y Wanda Nara, por el amor de Mauro Icardi, llegó a niveles tan extremos en los que el fandom de la hermana de Zaira Nara cruzó todo tipo de límites que en realidad terminaron complicando aún más a la mediática.

Así, Vicuña no dudó en, a su manera, hacer saber públicamente que está presente, bancando a la China a través del cuidado de sus dos hijos aunque se sabe que el no está de acuerdo con el accionar de sus ex exponiendo a los chicos, tal como sucedió durante el último viaje que hicieron a Turquía e Italia, donde se los pudo ver tanto en el estadio turco como en diferentes paseos.

Enojado por la exposición de la China Suárez y sus hijos, Benjamín Vicuña tomó una tajante decisión

Hace casi dos semanas que la China Suárez viajó a Turquía junto a sus tres hijos -Rufina, Magnolia y Amancio- para acompañar a Mauro Icardi a cumplir con sus compromisos con el Galatasaray. Claro que la extrema exposición mediática de los menores le cayó pésimo tanto a Nicolás Cabré como a Benjamín Vicuña, los papás de los chicos de la actriz.

Y si bien la actriz había acordado con sus ex regresar al país al cabo de una semana, la realidad es que cambió de opinión, se quedó en Estambul para por estas horas viajar a Milán para seguir acompañando al futbolista, en esta oportunidad en la audiencia de divorcio en la que Mauro se verá cara a con Wanda Nara.

Y como tras ello la parejita habría decidido seguir viaje Ibiza, España, donde la China participará de la alfombra roja de la presentación de su película Linda, donde se mostrará del brazo de Mauro por supuesto, esta situación habría terminado de enfurecer a Vicuña, padre de los dos hijos menores de la actriz.

Según aseguraron en Puro Show (El Trece), Benjamín Vicuña habría viajado, tremendamente molesto por semejante sobreexposición, a Milán para reencontrarse con sus hijos Amancio y Magnolia y traerlos de vuelta a Argentina.

“Me confirmaron que Vicuña viajó a Milán a buscar a los chicos. Se los trajo”, aseguró Pampito y detalló: “Lo que pasó fue que, con toda esta exposición, Vicuña estaba bastante caliente. La China iba a volver a la Argentina después de Turquía para traer a los chicos, pero como ella se fue para Milán, él viajó con su novia para traérselos”.

Vale recordar que días atrás el actor chileno ya se había expresado públicamente, haciendo saber su descontento por el manejo de su ex con sus hijos en el país turco. En tanto, por ahora se desconoce qué pasará con Rufina, la mayor de las hijas de la ex Casi Ángeles junto a Nicolás Cabré: si se quedará en Europa o regresará a Buenos Aires.