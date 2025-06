Nicole Neumann mostró una foto de su panza tras su cuarta cesárea y reveló cómo recuperó su figura

Embed

Al tiempo que explicó: “Comí un montón, siempre soy de muy buen comer. No debe haber una persona que realmente me conozca que no diga que como re bien. Lo que sí como es calidad, muy sano, comida que me nutra. Pero me encantan los postres, así que me doy mis gustos”.

Y sobre la actividad física, fue honesta: “Entrenar, lo hice cuando lo sentí y cuando tuve energía, porque a veces me levantaba y no podía más de estar toda la noche amamantando. Al principio tampoco me animaba a dejarle a Cruz a nadie. Y pensarán ‘ah, el cuarto hijo, se crían solos’, pero bueno, los míos no. Con todos volví a ser tipo una primeriza: mismos miedos, cuidados”.

Asimismo, sobre el final señaló: “Así que nada, tiene que ver un poco con disciplina, perseverancia, manejo de energía y tiempos lo mejor posible. Y bueno, seguramente la genética también ayuda, no lo voy a negar. Pero nunca me abandoné tampoco”. “Traté de darme siempre un ratito. Y esto a partir de... ni siquiera los 40 días, porque se me saltaron unos puntitos, así que tardé un poquito más en empezar a hacer ejercicio. Así que bueno, acá estamos, no me puedo quejar”, concluyó.

El incómodo momento de Nicole Neumann cuando Mirtha Legrand le preguntó por Fabián Cubero y Mica Viciconte

A comienzos de este mes, Nicole Neumann estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand, donde habló de su vida personal y respondió a una pregunta picante que le hizo la diva.

Entre otros temas, Chiquita la sorprendió a la modelo con una pregunta sobre su expareja y padre de sus hijas, Fabián Cubero, y la actual novia, Mica Viciconte, con quien tiene mala relación.

“¿Con tu exmarido tenés alguna relación?”, le preguntó Mirtha a Nicole, quien contestó incómoda: “No, tampoco”. “¿Las chicas?“, repreguntó la animadora y la empresaria dijo: ”Las chicas sí, claro, con su padre, perfecto”.

“Ellos también fueron padres, de un varón, ¿no?", siguió Mirtha y Nicole respondió tajante pero con educación: “También, claro, de un varón también, así que son cinco hermanos para las chicas”.

En el ida y vuelta con Mirtha, Nicole Neumann contó además cómo logró superar los años más difíciles de su vida tras la separación del padre de sus hijas, Fabián Cubero.

“Que vida la tuya Nicole, dura, difícil, siempre estas sonriendo”, le comentó la conductora a la modelo, quien remarcó: “Sí, pero bueno, he sido muy resiliente, mucha terapia, libro de auto ayuda, y muchas ganas también de ser feliz, de salir, de superar, pasarla bien”.