La escandalosa acusación de Juan Pablo contra Selva y Eugenia tras su eliminación en Gran Hermano

“Yo no traicioné a nadie [...] Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, disparó visiblemente molesto. Y ante el pedido de un saludo de despedida de Eugenia, Devi se acercó y la abrazó fríamente, al tiempo que acto seguido hizo lo mismo con Selva, al considerarlas sus Judas.

“Una tristeza. Hay gente que sabe cómo me manejé con ellos y, sin embargo, me puso en placa. Las quiero a ustedes también. No pasa nada. Elijo no hacer lo que me hacen y no es fácil mantener la cordura en esta casa”, concluyó firme antes de cruzar la puerta de la casa más famosa del país junto a su valija y sus perritos, Jaime y Bartolo.

Davi, Salva y Eugenia GH - captura GH.jpg

Furia descontrolada en Gran Hermano: Selva estalló con todo contra Devi y se desató una batalla campal

Falta mucho poco para la final de Gran Hermano 2024 y un clima de enorme tensión se apoderó de la casa. Así, horas antes de la eliminación de este lunes por la noche Selva Pérez explotó con todo contra Juan Pablo De Vigili.

La uruguaya se sintió traicionada por Devi, a quien acusó de haberse cambiado de estrategia para acercarse a Luz Tito, Santiago Algorta y Ulises Apóstolo.

Selva y Eugenia estaban en la cocina cuando apareció su compañero. "Buen día! ¿Cómo están?", preguntó el muchacho. "Yo bárbara, porque tengo una sola carita, no como otros que son vendidos al mejor postor", le respondió la charrúa.

Enseguida, la uruguaya se levantó de su lugar y se fue al jardín. "¡Pero todo se ve! ¡Todo se ve! ¡Todo se ve! ¡Falsos! ¡Falsos! ¡Falsas alianzas! Que se vea todo, falso. Yo no vendo a un amigo nunca, falso", no paraba de gritar.

Devi intentó tener una charla con ella, pero Selva estaba descontrolada. "No me interesa hablar con vos! Soy auténtica y no ando siendo falsa", reiteró y prefirió encerrarse en la habitación.