¿El pase del año? Aseguran que Susana Giménez estaría enojada con Telefe y se iría a otro canal

"Ayer salieron a comer directivos de El Trece, (Guillermo) Francella, (Pablo) Codevilla, (Adrián) Suar me parece que también estaba. Lo que escucharon ahí es que habrían firmado: estaría firmado el pase a El Trece", siguió.

Acto seguido, Laura Ubfal detalló: "La cena fue el viernes porque fueron a ver la obra de Peretti. Fueron a cenar los tres, es real".

"Le habrían ofrecido todo. A mí me parece rarísimo porque Susana es de Telefe", agregó Tauro e instantes después confirmó: "Acá me dicen: 'no firmó'. Me lo aclaran. No firmó, pero tuvieron una charla y la están buscando para que pase a El Trece".

Por último, Tauro aseguró que la diva de los teléfonos tiene contrato con el canal de las pelotitas y que, si este año vuelve a la televisión, su programa será en Telefe.

La furia de Susana Giménez antes de regresar a Punta del Este: "No pudieron esperar..."

Es sabido que Susana Giménez vive alternando entre su mansión de Barrio Parque y la de Punta del Este, según su agenda de compromisos laborales. Es por eso que es habitual verla en el aeropuerto de San Fernando, dado que desde allí viaja a través de vuelos privados.

Lo cierto es que este viernes cuando la diva argentina iba camino a abordar su vuelo para regresar a Uruguay, se demoró por un choque en Panamericana, y resulta que al llegar el avión privado ya había partido, lo que desató la furia de Susana.

"La otra vez esperé 40 minutos a un pasajero y hoy no me pudieron esperar 20 minutos, eso que avisé", se la oyó reclamar furibunda a la conductora de Telefe mientras que el personal del aeropuerto intentaba convencerla para que esperase en el VIP hasta que el avión regresase y la llevase a ella hasta su destino.

De esta manera, aunque claramente molesta Susana Giménez no tuvo más opción que aguardar, y tras peguntar por la contraseña de wifi se distrajo con su computadora. Eso sí, al ver la cámara de PrimiciasYa, no dudó en posar sonriente con su cartera Chanel, emulando quizás a su amiga Wanda Nara. Aunque está claro que ella sí es una verdadera diva.

