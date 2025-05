Wanda Nara hizo un vivo en las redes, su hija mayor habló de Magnolia y desató una ola de críticas

La niña leyó la pregunta, miró hacia la cámara y respondió sin filtro: “Mal, re mal”.

El video, que fue subido por la cuenta de X de Sálvese quien pueda (América TV), recibió un montón de comentarios criticando la postura de la conductora de Bake Off Famosos.

"Es una boluda. Que la piba diga lo que quiera, pero ella tenia que cortar el vivo, luego volver y pedir disculpas. Su pelea no es con otra nena"; "Qué vergüenza me da esta gente, Dios" y "No puede exponer así a dos nenas, no tiene un límite esta mujer", entre otros mensajes.

El video de Mauro Icardi y La China Suárez en un shopping: el detalle que causó asombro

Tras su corta estadía en Miami, La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos recientemente en un centro comercial de Palermo, según informaron en A la tarde (América TV).

La notera del programa de Karina Mazzocco abordó a la pareja, intentó dialogar con ellos sobre su presente amoroso, pero no quisieron hacer declaraciones.

Pese a que evitaron hablar, hubo un detalle que llamó la atención de todos en el panel de A la tarde. La China lucía el anillo de compromiso que le regaló el jugador del Galatasaray.

Las alianzas fueron adquiridas por Mauro Icardi en la reconocida joyería Tiffany & Co., una de las firmas más emblemáticas del lujo internacional.

De acuerdo a la página oficial de Tiffany & Co., cada anillo pertenece a la colección Tiffany Knot, está fabricado en oro amarillo de 18 quilates y presenta una fila de diamantes redondos brillantes engarzados con precisión. El precio de este artículo en Estados Unidos es de 4.350 dólares, lo que equivale a unos 5.176.500 pesos argentinos por anillo.