Wanda Nara imitó a la China Suárez y la jugada le salió mal: "No lo haríamos"

En otra historia de Instagram, la rubia mostró la captura de pantalla de un mensaje que decía: "Nuestra leona".

historia wanda nara 1.jpg

historia wanda nara 2.jpg

Sin embargo, Facundo Ventura confirmó que el regalo que recibió Wanda Nara no se lo envió el club. El hijo de Luis Ventura subió una captura de un mensaje que le llegó a Icardi que decía: “Mauro, esto no lo hemos hecho nosotros, no lo haríamos sin hablar contigo”.

Y agregó Facundo: “¡La gente del Galatasaray ni se había enterado del ramo de Wanda, ja!”.

facundo ventura, china suarez y wanda nara.jpg

Además, El Ejército de LAM también se refirió a los supuestos regalos que habría recibido Wanda y publicaron: "Información: Galatasaray no envió institucionalmente dicho kit a Wanda Nara".

comunicado galatasaray.jpg

El video de Mauro Icardi y La China Suárez en un shopping: el detalle que causó asombro

Tras su corta estadía en Miami, La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos recientemente en un centro comercial de Palermo, según informaron en A la tarde (América TV).

La notera del programa de Karina Mazzocco abordó a la pareja, intentó dialogar con ellos sobre su presente amoroso, pero no quisieron hacer declaraciones.

Pese a que evitaron hablar, hubo un detalle que llamó la atención de todos en el panel de A la tarde. La China lucía el anillo de compromiso que le regaló el jugador del Galatasaray.

Las alianzas fueron adquiridas por Mauro Icardi en la reconocida joyería Tiffany & Co., una de las firmas más emblemáticas del lujo internacional.

De acuerdo a la página oficial de Tiffany & Co., cada anillo pertenece a la colección Tiffany Knot, está fabricado en oro amarillo de 18 quilates y presenta una fila de diamantes redondos brillantes engarzados con precisión. El precio de este artículo en Estados Unidos es de 4.350 dólares, lo que equivale a unos 5.176.500 pesos argentinos por anillo.