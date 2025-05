Cecilia Insinga enfrentó la versión de que habría echado a Diego Brancatelli tras una discusión: "Estamos..."

Y este fin de semana se tiró una fuerte información. Por un lado, se viralizó la versión de que Brancatelli habría abandonado su domicilio familiar tras la irrupción de este escándalo mediático.

Según precisó el periodista Santiago Sposato vía X, Brancatelii habría abandonado la casa que compartía con su esposa y madre de sus dos hijos, Valentín y Luca.

"El periodista infiel hoy tuvo que abandonar la casa. Parece que lo de los 'chats falsos' no sonó creíble para la (ex) mujer. Va a departamento prestado en CABA", precisó el panelista de DDM (América TV) sin dar nombres en particular pero dando a entender que se trataba de la situación que atraviesa Brancatelli.

Ante esta picante versión, PrimiciasYa se comunicó con Diego Brancatelli, pero no quiso hablar del tema. También se contactó a Cecilia Insigna y, algo molesta por la información que se dio, aseguró:"Es falso lo que se dijo. Estamos juntos y desayunando".

Y también apuntó contra Santiago Sposato, el periodista que arrojó esta versión: "Lo que dice él es absolutamente falso. No habló con ninguno de nosotros. Y yo no considero colega mío a gente que habla de la vida de los demás".

"Fue incómoda": Luciana Elbusto habló de su tensa conversación con la mujer de Diego Brancatelli

Tras la filtración de los supuestos chats sexuales entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, la periodista habló este domingo con Infama (América Tv) y dio detalles de su conversación con Cecilia Insinga, la mujer del comunicador.

"Se dijo que la mujer de Brancatelli, Cecilia, te habría llamado. Vos misma lo contaste la otra vez, pero se habla de un segundo llamado que te habría dicho lo que Wanda le dijo a la China: 'zorra'", le consultó la conductora Marcela Tauro.

"Si tuvimos una conversación, obviamente queda en el ámbito privado", le respondió Elbusto. "Bueno, pero existió, si no, lo negas", comentaron los panelistas del ciclo.

"Hubo una conversación", admitió e inmediatamente Pepe Ochoa le preguntó si Insinga la llamó 'zorra'. "Nunca voy a decir lo que fue la charla ni lo que hablamos nosotros", le respondió.

"No lo estás negando, estás dando a entender que te dijo zorra, y es porque evidentemente algo entre ustedes pasó", opinó Ochoa.

Sobre la conversación que tuvo con la mujer de Brancatelli, afirmó: "No fue cómoda, dentro de todo lo que estaba pasando".

Luego, Pamela David quiso saber si a Luciana le gustaba el periodista como hombre, a lo que ella respondió entre risas: "No lo veo así".