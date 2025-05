La reveladora afirmación de Claudia Valenzuela sobre el vínculo de L-Gante y Wanda Nara

Así, dejó en claro que su hijo tomó la decisión de alejarse de Wanda, aunque ella sigue apareciendo en sus shows y buscándolo en diferentes espacios. Sin ánimo de generar conflicto, Claudia fue contundente.

“Antes que nada hay una amistad. Tal vez como pareja no se entienden, pero los lazos de amistad no se rompen tan fácilmente”, expresó al referirse al vínculo entre del joven y la empresaria. También explicó que prefiere mantenerse al margen: “Son temas que él tiene que resolver”. Y agregó: “Siempre hay idas y vueltas con Wanda, pero hay que tomárselo con calma”.

Finalmente, señaló que no ve a su hijo en busca de un nuevo romance y remarcó que, aunque no está pendiente de su vida amorosa, lo nota tranquilo. Además, aclaró que no quiere meterse en la relación con Wanda, pero sí aseguró que el corazón de L-Gante está abierto: “Cuando llegue el amor, llegará”.

Así reaccionó Wanda Nara tras ver las románticas fotos de L-Gante con otra mujer

Cuando pasaron apenas unos días desde que se viralizaran imágenes de Elián 'L-Gante' Valenzuela muy acaramelado con una misteriosa mujer dando a entender que Wanda Nara ya es parte de su pasado, la conductora de Telefe salió con los tapones de punta desde sus redes sociales.

Lo cierto es que la mayor de las Nara compartió una jugadísima Instagram Storie, donde se mostró tomándose una selfie frente al espejo en ropa interior y luciendo su nueva silueta tras la lipoaspiración que se hizo el mes pasado.

“¿Nos encontramos por acá?“, escribió Wanda junto a un link al que le sumó tres emojis de sensuales labios.

Así, invitó a sus más de 17 millones de seguidores a visitar su perfil en una famosa plataforma para adultos. Pero como era de suponer, inmediatamente estallaron las sospechas de que el mensaje estaría dirigido a L-Gante y el mensaje subliminal sería algo así como "mirá lo que te estás perdiendo". ¿Será que Wanda Nara está buscando reconciliarse con el referente de la cumbia 420?