Escala el feroz conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Hay orden de que ingrese el grupo GEOF"

En el programa A la tarde (América TV), el periodista Luis Ventura reveló un dato que encendió las alarmas. "Me escribe una vecina, que es testigo de todo, y me dice: ‘si en una hora no entregan a las chicas, hay orden de que ingrese el grupo especial de operaciones GEOF’", aseguró en pleno aire, en referencia a la unidad táctica de élite que podría actuar si no hay acuerdo entre las partes.

El caso, seguido minuto a minuto por los medios, suma así un nuevo capítulo de máxima tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con sus hijas en el centro de una disputa familiar que ya tomó una dimensión judicial y pública jamás pensada.

Embed

Mauro Icardi aguarda por sus hijas, interviene la Policia y crece un interrogante: ¿Wanda Nara puede ir presa?

Este viernes debía concretarse la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas, luego del fallo del juez Adrián Hagopian, quien dispuso estrictas condiciones para el reencuentro entre el futbolista con Francesca e Isabella.

El magistrado le otorgó al jugador la posibilidad de compartir algunos días con las niñas, aunque bajo la supervisión de una psicóloga del Ministerio Público Tutelar, con el objetivo de resguardar el bienestar emocional de las menores.

Según lo establecido, Icardi podía estar con sus hijas desde hoy hasta el 4 de julio. En esa fecha, las menores deberán regresar al domicilio materno.

Hagopian también se expresó con claridad respecto a la presencia de La China Suárez en este proceso. En el fallo se especifica que, en principio, el reencuentro debía realizarse exclusivamente entre Icardi y las niñas, aunque más adelante la actriz podría sumarse si las condiciones lo permiten.

Ese punto, aparentemente menor, habría desatado la furia de Wanda Nara, quien estaría dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar que sus hijas pasen tiempo con la actual pareja del futbolista.

Así fue como este viernes, siguiendo lo dispuesto por la Justicia, Mauro se dirigió al Chateau Libertador para concretar la revinculación. El jugador se instaló en el estacionamiento del edificio, donde permaneció durante horas esperando a las niñas, que nunca bajaron del departamento.

En DDM (América TV) informaron que Icardi continúa aguardando en el lugar, mientras Wanda atraviesa una profunda crisis de llanto. Al verla tan afectada, Francesca e Isabella expresaron que no querían irse con su padre, lo que agravó aún más la situación.

El juez ya estaría en el lugar y, si la mediática se niega, la situación se resolverá con la fuerza pública. Es decir, las chicas serían llevadas con su padre con la Policía, que también está en el lujoso edificio.

En el ciclo de América se preguntaron si Wanda podría terminar tras las rejas por su intransigente actitud. Ante esa pregunta, el abogado Fernando Madeo Facente, advirtió que eso no sucederá, pero sí enfrentará otras consecuencias.

"Es importante que esto no solo tiene implicaciones en el fuero civil sino también en lo penal. Hace poco preguntaban si Wanda puede ir presa. No creo que suceda por este ilícito, pero sí hay que tener en cuenta que retener a las menores es un ilícito penal. Mauro podría presentar una denuncia por impedimento de contacto", detalló el jurista.