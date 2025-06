El gran dolor de María Rosa Fugazot en el último adíos a su hijo René Bertrand: las fotos

René Bertrand, que se crió en una familia de actores, estaba casado con la actriz Belén Giménez, con quien se conoció en 2009 y tenían dos hijos en común: Sofía y Franco.

El artista nació en Buenos Aires el 25 de agosto de 1971 y tuvo una amplia trayectoria en teatro y televisión. En 2022, en uno de sus últimos trabajos en pantalla, formó parte del elenco de la serie El encargado para Star+, protagonizada por Guillermo Francella.

En televisión participó en varios ciclos como Los Roldán, Casados con hijos, Agrandadytos y Mi cuñado, entre otros, y estuvo al frente de muchas exitosas obras en las temporadas de verano tanto en Mar del Plata como en Villa Carlos Paz.

En esta nota observá las fotos de lo que fue la dolorosa despedida del actor René Bertrand tras su muerte a los 53 años en una ceremonia íntima tras ser velado el viernes a primera hora.

María Rosa Fugazot contó cuál era el último deseo de su hijo René Bertrand

En el programa Intrusos (América Tv), Pablo Layús mostró al aire el triste audio que le envió María Rosa Fugazot en medio del profundo dolor por la muerte de su hijo.

Allí la destacada actriz reveló cuál era el deseo de su hijo en caso de morir. “Él amaba Córdoba y amaba Carlos Paz”, comenzó explicando acerca de la gran cantidad de temporadas teatrales que animó el actor en esa plaza.

“Recién me acordaba que me preguntaban y que yo dije que no sé qué hacer porque él quería que echaran un poco de cenizas en Carlos Paz, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores”, dijo la artista angustiada.

Y recordó las charlas que tenían de madre e hijo en tono distendido: “Cuando hablábamos en joda de esas cosas él siempre decía lo mismo, ‘yo quiero un puñadito en Carlos Paz, un puñadito en Actores y un puñadito en la cancha".

"Dios los bendiga a todos en Córdoba y Carlos Paz que lo llenaron de amor siempre. Gracias", cerró María Rosa Fugazot conmovida tras la muerte de su hijo René Bertrand.