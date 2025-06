Eugenia de Gran Hermano se reencontró con su hijo y generó polémica por recibir información del afuera

Embed

“No puedo creerlo, necesitaba abrazarte mucho, te extrañaba tanto”, le dijo envuelta en lágrimas la participante. A lo que el niño le recriminó con inocencia: “Me dijiste que ibas a estar unas tres semanitas pero fueron muchos meses”.

"¿Me ves en la tele y me ves gritonear por ahí? Y dicen: 'ay que mamá loca que tengo'. ¿Salgo linda en la tele o hecha mier..'", quiso saber Eugenia sobre lo que sucede en el afuera.

Y en la charla con sus familiares, Eugenia reconoció quiénes son sus únicas amistades en la casa: "Poquitos amigos pero sí, mis amigos se llaman Selva, Juan Pablo y Ulises".

"No puedo creer hijo que te estoy viendo, ya falta muy poquito, te amo", finalizó muy emocionada Eugenia a puro abrazo con su hijo.

eugenia hijo gran hermano.jpg

Eugenia de Gran Hermano descargó toda su furia en la madrugada contra Luz con una cruel verdad

Eugenia Ruiz vivió una madrugada de furia total en la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) y Luz Tito fue su principal apuntada al descargar todo el enojo que tenía acumulado con ella.

“Yo nunca he mentido en nada….¡Vos mientes deliberadamente!”, exclamó furiosa la santiagueña ante la atenta mirada de la morocha.

“Como cuando mentiste que Brian (Alberto) te había levantado la sábana cuando estabas en tanga y yo te he escuchado, eso era mentira. ¡Yo te he escuchado y eso es mentir deliberadamente con algo serio!”, continuó a los gritos.

Y siguió: "A mí mentirosa no me digas, mocosa atrevida, mentirosa tu hermana, a mí no me digas mentirosa. Decime si es mentira lo que digo porque yo te he escuchado recién llegada (a la casa)".

Luz Tito, al ver a Eugenia totalmente fuera de sí, solo atinó a decir mientras la miraba atentamente: "Sacate, tenés la térmica alta, no se puede hablar con vos".

"Estás mintiendo con algo serio, yo mentirosa no soy. Como cuando le tomaste la cerveza a la Tana y en la cara le decías 'no Tanita, yo no me la he tomado' Eso también es mentir. Robar y mentir. Ratera y embustera y se hace la víctima", concluyó Eugenia enardecida con Luz.