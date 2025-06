El regalo que L-Gante le hizo a Tamara Báez y que podría derivar en un conflicto con la Policía

“Me dijo 'lo tengo acá parado y no lo puedo usar' y las personas que tiene al lado Elián no le dicen las cosas que tiene que hacer. Le diste un problema en vez de un regalo. Todo lo que hace L-Gante lo hace mal“, expresó.

El inconveniente con el auto es que presenta impactos de bala: “Tamara no puede usarlo porque tiene disparos. Es un Mercedes Benz. Yo el otro día le dije que tenía disparos el auto”.

Y agregó: “Son cosas graves y esto no está como corresponde, puede tener inconvenientes si sale a la calle con ese vehículo”.

“Te lo sacan si te paran porque no tiene ningún papel. No sé por qué L-Gante no hace las cosas como corresponde. Hace todo mal y eso lo lleva a tener consecuencias. La realidad es que tiene disparos el auto, te das cuenta”, concluyó el abogado.

Tamara Báez

"Volvieron por teléfono": Lizardo Ponce contó todos los detalles de la reconciliación de Wanda Nara y L-Gante

Esta semana, en Sálvese quien pueda (América TV), el panelista Lizardo Ponce dio detalles de la supuesta reconciliación de Wanda Nara y L-Gante.

"Entorno Wanda qué dice: no volvieron. Que sí se hablaron todo el fin de semana por teléfono, que hoy L-Gante volvió y que se van a ver", comenzó diciendo la conductora Yanina Latorre.

"Tengo data", adelantó Ponce. "Me dicen del entorno de Wanda Nara que ella habría vuelto con L-Gante por teléfono, pero todavía no llegaron a concretar su encuentro", contó el influencer.

"Para mí ellos son amigos con derecho a roce", opinó la panelista Ximena Capristo. Ahí Fede Popgold observó: "La última noticia al respecto era que ellos se tenían bloqueados de WhatsApp. Si se desbloquearon tiene sentido lo que está diciendo Lizardo. Evidentemente por teléfono pasó algo".

"Si está muy enamorada Wanda de L-Gante que se prepare para viajar de vuelta a Europa porque L-Gante la semana que viene se va de gira", sumó Lizardo.