Juan Otero, el hijo de Flor Peña, reveló qué piensa sobre Cristina Kirchner presa y causó impacto

Por su parte, Martín Bossi optó por la cautela y comentó: “No tengo mucha información sobre el tema y me gustaría estar bien informado para opinar sobre algo tan delicado”.

En tanto, Laurita Fernández remarcó la importancia de sentar precedente: “Como ciudadana, deseo que esto sea ejemplificador y se aplique ante cualquier acto de corrupción, más allá del partido político que sea”.

Cristina Fernández Kirchner balcón.JPG

Juan Otero defendió a su mamá Florencia Peña en medio del escándalo con Viviana Canosa: "Luchadora"

Florencia Peña se sentó en LAM, América Tv, e hizo un contundente descargo luego de ser mencionada en la denuncia de Viviana Canosa.

"Hay algo que me ha atravesado a lo largo de todos estos años y es mi honestidad. Te puedo gustar o no, te puedo caer mal o no, puede gustarte cómo actúo, cómo conduzco, podés criticarme como mamá, pero yo soy honesta. Y cuando se meten con cosas, que no solo me dañan a mí, yo tengo tres pibes, creo que hay un límite", remarcó la actriz en el ciclo de Ángel de Brito.

Después de escucharla, su hijo Juan Otero -quien la acompañó al programa- salió a defenderla y, a través de sus redes sociales, compartió un mensaje de apoyo para su mamá.

“Lo que se la está bancando esta luchadora como es mi vieja, no tiene nombre. ¿Alguno de todos ustedes tuiteros libertarios se anima a pararse así y decir las cosas de frente? No lo creo. Sigan intentando bajarla que hay Flor Peña para rato”, escribió el influencer.