Fernanda Iglesias confesó por qué no fue a la fiesta de LAM y mostró las pruebas

Lo cierto es que al no asistir a la fiesta, mucho se especuló si estuvo o no invitada, ya que sí dijeron presentes otras angelitas como Nancy Pazos, Estefanía Berardi y Evelyn Von Brocke.

Y para despejar cualquier tipo de dudas, Iglesias compartió en sus historias de Instagram la invitación que le hizo el propio Ángel de Brito vía WhatsApp y cuál fue su respuesta.

"¿Querés venir a la fiesta?", le consultó el conductor de LAM. Y la panelista contestó sin vueltas: "Dale voy un rato, porque me toca estar con Jere, lo dejo solo unas horitas".

Luego, explicó por qué no pudo concurrir al evento: "Aclaro por las dudas. Me invitaron a la fiesta de LAM. No fui porque me sentía mal", y dejó en claro ante los trascendidos de su ausencia: "Para que no digan boludeces". Y agregó un posteo con una foto junto a Ángel: "Yo también pasé por LAM. Felices 10 años!".

¡Lleno de figuras y reencuentros! Las fotos del gran festejo de LAM por sus diez años al aire

El jueves por la noche todo el programa LAM, América Tv, vivió una emisión muy especial por el festejo de sus diez años al aire.

Ángel de Brito y sus angelitas vivieron una noche a puro festejo en el salón de eventos Janos que contó con la presencia de muchos famosos y ex integrantes del exitoso ciclo de espectáculos.

Pamela David, Daniel Vila, Chato Prada, Mariana Fabbiani, Rocío Marengo, Marcelo Polino, Ana Rosenfeld, Angela Leiva, Florencia de la V, Sergio Lapegüe y Marley, entre otros, fueron algunas de las presencias más destacadas del evento.

Además, dijeron presentes algunas angelitas que formaron parte del programa durante estos años como Evelyn Von Brocke, Nancy Pazos, Estefanía Berardi, y Analía Franchín.

El conductor Ángel de Brito y Yanina Latorre junto con el resto de los integrantes del programa disfrutaron de una gran noche a puro festejo por los diez años al aire del programa que ya se convirtió en una marca del espectáculo.

Todos los presentes disfrutaron de un clima de total diversión, charlas, música y tragos en una noche para el recuerdo para todo el equipo de LAM, de gran presente en la pantalla de América.