La filosa reacción de Fernanda Iglesias luego de que sus ex compañeras de LAM la trataran de cizañera

Tras su repentina salida, las angelitas acusaron a Fernanda de ser "cizañera" y de hacer comentarios de algunas de ellas por atrás.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), la periodista reaccionó ante dicha acusación. "Ahora resulta que nunca ninguna habló mal de un compañero", exclamó.

"¿Vos dijiste que Marixa no estaba lista para conducir?", le consultó el notero. "No dije nada de ella. Es mi amiga. La amo. Hoy hablé por teléfono dos veces", aclaró.

"Con Ximena Capristo tuvieron momentos de tensión al aire", acotó el cronista. "No tengo nada en contra de ella, pero inventa cosas. Me pareció que lo único que tenia para aportar era quilombo", manifestó.

Al finalizar, Fernanda contó por qué no estuvo en la cena de fin de año de LAM. "No tenía ganas de ir. Tengo derecho de no tener ganas", cerró.

Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias tras su feroz cruce en LAM: "Es una maleducada"

El último miércoles se vivió un incómodo momento en LAM (América TV) cuando Yanina Latorre, quien está reemplazando en la conducción a Ángel de Brito, tuvo un tenso ida y vuelta con Fernanda Iglesias.

Ahora, en su programa radial de El Observador, Latorre se refirió al conflicto y apuntó contra Iglesias: "Ayer fue un programa muy difícil de llevar".

"Todos los temas me los tiraban para abajo, me los cortaban, Fernanda me debatía en todo, yo entiendo que ella me ve como una par. Cuando vos sos conductora, escuchás, dejás lo que yo digo. Me dijo 'callate bol..', tragué veneno. Yo se lo dije a Ángel, cuando armé el programa, 'si es mi ciclo yo le pido que se retire y no la quiero más', pero no es mi programa”, contó enfurecida.

"Aparte yo soy re reaccionaria. Y después le dije 'por qué no bajás dos tonos'. 'No bajo una mier...', me contestó. Se fue para atrás y tiró su micrófono. Primero, es una maleducada, queda mal ella. En ningún momento nadie le dijo nada. Agredió a la enana (Marcela Feudale), a Matilda (Blanco), es un programa de debate", siguió.

"Si a vos te interrumpen no te ponés loca y la puteás, nos reímos y listo. A veces hay una pelea sobre eso que es medio graciosa, pero lo de ayer no era gracioso”, sostuvo.

Y cerró: “Le molesta Pepe, le molesta esto, le molesta lo otro, yo tenía que llevarlo al frente y no soy la dueña del programa".