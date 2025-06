Desde Matilda Salazar hasta Sarah Burlando y Ana Moritán en el debut del espectáculo de Flavio Mendoza: las fotos

alas 5.jpg

Flavio Mendoza expresó su preocupación por la crianza de su hijo: "Le enseñan estereotipos en la escuela"

El reconocido director artístico Flavio Mendoza fue invitado al programa de streaming Soñé que volaba (Olga), donde se refirió con sinceridad a los desafíos que enfrenta en la crianza de su hijo Dionisio, haciendo foco en los estereotipos que, según él, se imponen desde el ámbito escolar.

“Cuando dicen que evolucionamos, yo no creo que sea así. Me pasó con mi hijo. Yo soy papá solo y le enseñé que puede usar el color que quiera. Pero después empieza la escuela, y ya vuelve diciendo que el celeste es de varón y el rosa de mujer", relató preocupado.

En la misma línea, compartió otro ejemplo que lo angustió: “Yo le hacía trencitas y ahora no me deja tocarle el pelo porque dice que es de nena. Eso se lo comunican los demás”.

Flavio Mendoza y Dionisio

Además, el artista habló sobre los valores que intenta transmitirle a Dionisio, sobre todo en relación a los privilegios que tiene por su entorno familiar: “Se lo explico todos los días. No lo entiende del todo porque es chico y está acostumbrado a eso, pero trato de decírselo. No lo va a comprender porque no lo vive, pero creo que es necesario pasar por algunas cosas en la vida, como pasar un poco de frío”.

Con estas declaraciones, Mendoza dejó en claro que, más allá del amor y la contención, la crianza de su hijo lo interpela constantemente, sobre todo en una sociedad que aún reproduce ciertos mandatos y prejuicios.