El leal gesto de Marta Fort con Rocío Marengo en su lucha por ser mamá

"Martita, gran compañera mía de tratamiento", destacó emocionada la modelo sobre el vínculo que tiene con Marta.

"Te quiere mucho ella", le marcó Ángel de Brito por Marta. A lo que Rocío, quien está en pareja hace once años con el empresario, comentó qué rol clave tuvo la joven en todo este tiempo donde la acompañó de cerca en su sueño de ser madre.

“Martita me bancó mucho, somos muy compañeras, los viajes. Sí obviamente se dio todo natural, pegamos onda y tenemos una relación re linda. En este momento del tratamiento conté con ella, que es un momento difícil compartirlo porque es muy íntimo y estuvo”, finalizó conmovida.

Marta Fort había sido una de las primeras en saludar a Rocío Marengo y Eduardo Fort desde las redes tras la confirmación pública de la ferliz noticia del embarazo: “Felicitaciones a los futuros papás por esta noticia tan esperada. Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías y por fin se puede decir”, escribió la joven vía Instagram.

Rocío Marengo dio detalles de su lucha para quedar embarazada

Rocío Marengo confirmó que va a ser mamá por primera vez a través de un emotivo posteo en su cuenta de Instagram y en diálogo con el programa LAM (América Tv) dio detalles de la larga lucha que encaró hace tiempo para poder cumplir su gran sueño de quedar embarazada.

"Fueron cinco años. Primero, la búsqueda fue de manera natural, después baja complejidad y después alta complejidad. Todos los meses me sacaba óvulos y eso se me hizo muy largo. Con el tratamiento me aferré mucho a la fe", recordó la modelo.

Y se sinceró sobre los golpes que recibió en ese largo recorrido cuando las cosas no le salían como pretendía: "Fue duro, yo lo defino como muchas piñas en la cara porque era no, no. Volvé el mes que viene, inyección. Le metía mucha garra a esto, era prueba y error porque era todo desconocido".

"Hoy que lo pasamos y ya con este final tan feliz, digo 'menos mal'. No fue lo que yo pensaba. El tratamiento es ir mil veces, hacerte ecografías, recibir medicación", sostuvo con mucha valentía.