La inesperada propuesta laboral que recibió Eugenia tras salir de Gran Hermano 2024

"Ay, me encanta. ¡Me encanta, qué quilombo!", gritó eufórica Eugenia. Inmediatamente, el panelista Ceferino Reato lanzó picante: "Ahora mis colegas aplauden lo del panelista, no saben que algunos de ellos va a salir, pero bueno".

"A lo mejor vos", disparó Laura Ubfal contra Reato, con quien suele tener en el debate una rivalidad constante.

La propuesta generó revuelo en el estudio y en redes sociales, donde muchos celebraron la posibilidad de ver a Eugenia como panelista en la próxima edición del reality.

Julieta Poggio sorprendió con su favorito para ganar Gran Hermano 2024

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022, estuvo este jueves en LAM (América TV) y no dudó en compartir quiénes son sus candidatos favoritos para llevarse el título en la actual edición del reality más visto del país.

"La verdad es que me gustaría que gane Ulises (Apóstolo) o Eugenia (Ruiz)", confesó la influencer. Ante la consulta del cronista Rodrigo Bar sobre los motivos de su elección, respondió con claridad: "Juego, contenido, un perfil distinto", observó.

Cuando le preguntaron si creía que alguno de ellos tenía chances reales de ganar, Julieta fue sincera: "A Ulises un poco más", consideró. En ese momento, Bar le comentó que en un relevamiento callejero nadie había mencionado a Santiago 'Tato' Algorta, uno de los participantes más queridos por el público.

"Capaz tiene más votos en Uruguay y las provincias. Viste que en el interior buscan al chico lindo y hegemónico", lanzó Poggio picante.

Más adelante, la actriz y modelo elogió el trabajo de producción de esta temporada y el nivel del casting. "Veo a la edición bastante picante, diferente. Me gusta que Gran Hermano sabe buscar perfiles para que sean temporadas distintas. Me divierte eso", aseguró.

Vale recordar que, tras su salida del reality, Poggio vivió un romance secreto con Marcos Ginocchio, el ganador de su edición. “Estuve superenamorada y hasta obsesionada. Y él... que sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma que yo”, había confesado en el ciclo Sería increíble, de Olga.

En esa misma entrevista, también reveló algunas actitudes que tuvo durante ese vínculo: “Todo disponible 24/7, al horario que sea. Nunca soy de estar atrás de pibes (…) pero él se iba de after y yo sí o sí me iba a ese after y no me iba hasta que él se iba. Hoy en día lo veo y digo ‘Julieta, claramente no quedabas bien haciendo eso‘”.