Yanina Latorre contó una terrible teoría sobre la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi: "Tiene miedo de..."

IG Yanina Latorre - teoría China Suárez, Mauro Icardi, Wanda Nara.jpg

Estos comentarios de la picante comunicadora parecerían no ser nada casuales, dado que tras sus respectivos viajes a Europa, donde el futbolista y la mediática se presentaron ante la Justicia italiana para llevar adelante el juicio de divorcio, los tres ya de regreso en Buenos Aires continúan picanteándose de una u otra manera.

Teniendo en cuenta que Nara no permite que Mauro vea a sus hijas, Francesca e Isabella, en presencia de la China Suárez, lo cierto es que el futbolista fue visto junto a su actual novia en un evento deportivo de Rufina, la hija que Eugenia tuvo con Nicolás Cabré, algunos dicen para hacer estallar de celos a su aún esposa.

En este contexto, Yanina ha dicho varias veces que la China Suárez no se despega ni un minuto del futbolista por una cuestión de inseguridad al presentir que en un abrir y cerrar de ojos el rosarino y la mayor de las Nara podrían reconciliarse. “Ella se hace la canchera, la superada, pero cuando Wanda aparece cerca de Mauro... tiembla ”, expresó picante.

En tanto, de acuerdo a la periodista, Eugenia "sabe que si él (Mauro) y Wanda se quedan a solas... algo pasa. Siempre pasa”. ¿Será?

Wanda Nara y Mauro Icardi.jpeg

Yanina Latorre, sin filtro contra la China Suárez: “Ama la guita de Mauro, le chupa tres huevos destruir a Wanda”

Durante su visita a DDM (América TV) en marzo pasado, Yanina Latorre apuntó con dureza contra la China Suárez por su relación con Mauro Icardi, y lanzó fuertes acusaciones tanto contra la actriz como contra el futbolista del Galatasaray.

“Desde que la China conoció a Icardi no tiene amigos, no tiene vida, no va al gimnasio, no hace una publi en Instagram, no trabaja. Vive con él, está con él, viaja con él…”, enumeró la panelista de LAM, marcando la supuesta dependencia absoluta de la actriz con su nueva pareja.

Además, insinuó que Icardi estaría utilizando a Suárez como parte de una revancha contra su ex, Wanda Nara: “Está tan despechado que la está usando a la China”, afirmó por entonces. Y agregó: “Icardi tampoco está en sus cabales. Confesó que hace tres años viene preparando esta venganza. Tiene pruebas de siete palos euros que Wanda le habría afanado y se dejó sustraer. Tenía los videos de las infidelidades. Parece que Keita Baldé no fue el único, y los va a ir largando. Sabía todo lo de L-Gante. Es loco”.

En medio del debate, Tatiana Schapiro se preguntó cómo podía estar la China con alguien que dijo cosas tan fuertes sobre ella y Latorre no dudó en disparar: “No tienen dignidad. Es efímero y es plata”.

A su turno, el periodista Martín Candalaft sostuvo: “Hay como una sumisión de la China Suárez, y un deseo de mostrar esa sumisión”. A lo que Yanina respondió tajante: “Él es muy machista y no le gusta que las minas laburen”.

Más adelante, la panelista deslizó una polémica hipótesis: “Icardi quiere llevarse a Wanda a Turquía con el centro de vida de las chicas. No para sacárselas, sino porque cree que si ella va allá a pelear por eso, pueden terminar juntos. Para mí, Wanda e Icardi vuelven”.

Por último, Latorre ironizó sobre los cambios de estilo de la actriz: “A la China nunca le dura mucho un tipo. Adopta la personalidad del que está con ella. Hace poco era Rusherking, parecía de 12 años, bailaba y hacía videitos. Ahora es la novia seria, cuello hasta acá, en el Four Seasons”.

Ante la consulta de un panelista sobre si la China ama a Mauro o solo busca lastimar a Wanda, la respuesta de Latorre fue contundente: “La China ama la guita de Mauro. Le chupa tres huevos destruir a Wanda”.