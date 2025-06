Pepe Ochoa reveló el escándalo que enfrenta a Laurita Fernández y Flor de la V: "Prohibido al aire"

Y agregó: "Los profesionales de siempre tenían el dato de que Emi Toper iba a ver a Laurita y mandaron la cámara. Milena, la cronista de ese programa, le hace nota a Emi Toper y a Laurita".

"Entonces, Peluca llama a las autoridades de El Nueve y les dice que tienen prohibido hacer ese tema. La nota de Laurita y Emi no vio la luz", detalló el periodista.

Se supo la verdad detrás del final entre Laurita Fernández y Peluca Brusca: Yanina Latorre no se calló nada

Directa y sin filtros, Yanina Latorre suele ser quien pone sobre la mesa las verdades más incómodas del espectáculo. Y esta vez no fue la excepción. Luego de que Laurita Fernández confirmara su separación del productor Claudio 'Peluca' Brusca -tras haber intentado desmentirlo cuando comenzaron los rumores-, la panelista reveló los verdaderos motivos detrás del final de la relación.

En una entrevista con Intrusos (América TV), Laurita habló de una “ruptura en buenos términos” y aseguró que con Peluca aún “funcionan como un buen equipo”. Sin embargo, desde su programa en El Observador, Yanina fue más allá y expuso lo que, según ella, fue el verdadero detonante del quiebre y el escándalo que marcó el final del vínculo.

"Bueno, finalmente se separaron, lo anunciaron, y el chico que según Pepe (Pepe Ochoa) era el tercero en discordia, no porque esté con Laurita sino porque Laurita se habría engrampado a un azafato del programa éste que hacen", comenzó relatando Latorre, al repasar las noticias más calientes del día.

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo filoso, agregó: "Ellos lo negaron, obviamente. Peluca dijo que el chico era divino, que era muy amigo... ¡Al pibe lo echaron! No es un buen dato. Si ellos se separaron y al pibe lo echaron, eso quiere decir que lo que nos contó Pepe Ochoa era verdad. Por ahí pasó un algo, o no, pero lo cierto es que al pobre pibe, lo rajaron".

Y sin rodeos, Latorre fue al punto: "Acá al chico éste le preguntaron y dijo... No, perdón, lo dijo Laurita: 'hay una realidad. Guido es el productor del programa y todo el tiempo busca renovarlo'. ¡Raro! 'Hay jurados fijos y otros rotativos, igual que los chicos, los presupuestos son limitados...' ¿Todo esto para decir que lo echaron?... 'No tuvo que ver con la exposición que tuvo él, no es la primera vez que trabajan juntos'. ¡Raro!".

Más adelante, la panelista de LAM sumó: "Justo a este echaron, justo a este que se hablaba que era el amante de Laurita. Aparte, cuando una conductora, ponele que mañana a mí me echan un panelista, y digo 'bueno chicos, hubo un problema, presupuesto limitado'... dio como toda una explicación demasiado formal para un tema que no es tan difícil, claro dio una vuelta muy larga".

Y para cerrar, lanzó una frase lapidaria: "Un conductor dice 'presupuesto limitado, los puestos son rotativos, ya había trabajado'... se justificó, se justificó, se justificó, habló, habló, habló... A mí, no aclares que oscurece. Ponele... 'no tengo idea lo que pasó, hablen con Guido, yo no tengo nada que ver, yo no elijo los azafatos'. Y punto".