Franco Colapinto se bajó del programa de Juana Viale y explicó el motivo

"Lamentablemente no voy a poder estar en la mesa este domingo. Quería agradecerles la invitación, pero por temas personales y de trabajo no voy a poder estar", manifestó Franco en el video.

El piloto de Fórmula 1 anticipó que espera poder estar en la mesa de Juana en 2025. "Tenía muchas ganas de ir. Espero que en el futuro nos podemos encontrar", destacó en la grabación.

La broma de Franco Colapinto que dejó pagando a Alejandra Martínez

En la Usina del Arte se llevó a cabo la gala anual de los Premios Olimpia organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos, con el fin de reconocer a los mejores atletas argentinos del 2024 en 43 deportes diferentes.

Durante la gala, se dio un momento bastante particular que tuvo como protagonista a Franco Colapinto y la conductora Alejandra Martínez.

El joven argentino ganó la estatuilla de plata por su labor en el automovilismo y también el de oro compartido con el arquero de la Selección Argentina Emiliano Dibu Martínez, y dio que hablar con su pícara respuesta a una consulta de la animadora sobre su futuro en la Fórmula 1.

En idioma inglés, por pedido de Franco, Martínez le consultó al piloto sobre su continuidad en la Fórmula 1 en 2025 y él contestó con mucha cintura y picardía.

"No vino, no vino en realidad, está en Inglaterra", dijo con humor Colapinto. A lo que la presentadora reaccionó: "¡Me hizo hablar en inglés con lo que me cuesta!".

"La rompiste toda", le reconoció Franco Colapinto evitando aclarar cuál será su futuro automovilístico el próximo año ante los rumores de una posible salida del equipo Williams.