Los ex Casi Ángeles revelaron las exigencias de belleza de Cris Morena para estar en sus ficciones.

“Siento que tuvimos suerte, que en ese momento las redes recién estaban empezando, no recibíamos tanto hate, para nosotros era fuerte la parte de la exposición. Nos cuidaron mucho, estábamos de lunes a lunes encerrados grabando y ensayando, entonces mucho lo de afuera no lo sentíamos”, sostuvo Gastón.

Rochi, en tanto, señaló que durante años la televisión era muy exigente respecto de los patrones de belleza. “Nosotros vivimos cosas muy intensas. Era un momento de la televisión que tenía toda esta cuestión de la imagen, había muchas exigencias".

La actriz advirtió que había mucha unión entre todos los aristas que trabajaban con Cris. "Entonces nos conteníamos mucho entre nosotros en ese aspecto ”, añadió.

“Cuando la cuestionan a Cris sobre los estereotipos de belleza, porque ahora dio una entrevista sobre eso y salieron a atacarla, ¿qué sienten ustedes?”, les preguntó el cronista

“Creo que todos vamos aprendiendo y cambiando con el tiempo”, coincidieron los ex Casi Ángeles.

"Obviamente nadie es perfecto, hay que bajar un poquito y hacer una autocrítica. Cris es una mujer que estuvo en el medio mucho tiempo, con muchas presiones, se hizo su lugar, aprendió y creció con cosas de la estética, antes funcionaban cosas así porque el medio lo exigía así, ella está evolucionando y cambiando constantemente”, reflexionaron.

En el piso de Puro Show, Angie Balbiani recordó una experiencia desafortunada que vivió con un colega durante su paso por el mundo de Cris Morena.

“A mí me pasó algo feo, había una revista mensual de Rebelde Way, imagínense la magnitud, y en esa revista le preguntaron a chicos del elenco quién era la más linda de las actrices”, recordó.

“Ellos respondieron ‘no sé quién es la más linda pero sabemos quién es la más fea’ y después vi una referencia que indicaba que la más fea era yo”, siguió.

Finalmente, Angie reveló cómo afrontó esa situación. “Lo encaré, no voy a decir quién fue porque esa persona tiene derecho a evolucionar, le dije ‘si no tenés huevo para contestar quién es la más linda, me parece que yo no tengo por qué caer en tu volteada’”, cerró.

La tajante respuesta de Cris Morena a los que la acusan de elegir actores con cuerpo hegemónico

Pese a ser la creadora de numerosos éxitos televisivos, Cris Morena recibió fuertes críticas que aseguran que en sus producciones (como Verano del 98, Rebelde Way o Casi Ángeles, Margarita, entre otras) solo quiere gente con cuerpo hegemónico.

En una entrevista con Oriana Sabatini para Infobae, la productora respondió acerca de este tema y fue tajante con su respuesta.

Cuando se le preguntó a Cris Morena qué se llevó de la relación con Romina Yan, su hija que murió el 28 de septiembre de 2010, dijo: "Muchísimo aprendizaje. En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija, ¿no?, fue su respuesta".

Luego, agregó: "Dicen que yo quiero toda gente flaca. Y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente. O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia. Y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse como realmente es y tratar de ser otro. Y es tremendo. Eso es dolorosísimo".

Cabe recordar que en el 2021, Cris Morena se vio envuelta en una polémica cuando estuvo invitada a ciclo Los Mammones, de Jey Mammon. Mientras hablaba con el animador sobre una hipotética remake de Jugate Conmigo, Cris planteó que uno de los participantes podría llegar a ser el conductor "si bajase un poco", haciendo referencia a su peso. Si bien después aclaró que se trataba de un chiste, las redes sociales no le perdonaron el comentario.