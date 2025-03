Terrible testimonio de una exempleada de Cirio y Piccirillo sobre las condiciones en las que trabajaba: "Dormía en el piso"

A través de una entrevista telefónica de Martín Candalaft, pudo escucharse la exempleada contar que el tiempo que trabajó allí lo hizo con cama adentro, y confió que las condiciones no eran la mejores. "A veces éramos tres chicas en el cuarto de abajo", así como reveló que dormían "en un colchón en el piso".

Asimismo agregó que a veces el perrito de la casa también dormía con ellas, algo que nunca le pasó en las demás en las que trabajó.

En tanto, en otro tramo de la entrevista, esta mujer -de la que resguardaron su nombre por cuestiones de seguridad- que era la cocinera de la casa, se refirió a Elías Piccirillo y su cuestionable trato para con el personal doméstico.

"Era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general, con todas las chicas era así. No era de saludar. He trabajo en varios lugares y los patrones siempre te decían un 'buen día, buenas tardes', pero él jamás. Él nunca te saludaba, te podía pisar y no te saludaba", aseguró tajante.

Jésica Cirio habló por primera vez sobre la detención de Elías Piccirillo: "Estoy..."

Pasó una semana de la detención del empresario Elías Piccirillo y desde ese momento las miradas apuntan hacia su esposa Jésica Cirio, quien decidió mantener un perfil reservado ante la situación.

Sin embargo, este jueves en Intrusos (América) la periodista Karina Iavícoli se comunicó con la modelo, quien por primera vez respondió y contó cómo se encontraba en medio de este difícil momento.

“Me estoy reconstruyendo”, fue la frase que le envió Jésica a la panelista. "Está muy mal, preocupada y ocupada por su hija. No está escondida, sigue haciendo su vida normal, pero muy triste, tratando de entender lo que pasó”, agregó Karina.

En tanto, también dio su opinión acerca del momento que estaba atravesando Jésica y finalizó: “Jesica es muy pensante, reservada, retraída. Yo siento que está tomando dimensión de lo que está pasando, porque el afuera es muy hostil”.

Piccirillo fue detenido en Nordelta por la Prefectura Naval y está acusado por deudas, estafa y armado de causa denunciado por Francisco Hauque.