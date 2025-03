La foto familiar de Mauro Icardi y la China Suárez que nadie imaginaba

IG - Mauro Icardi y China Suárez en cumpleaños de hermano de ella.jpg

Concretamente, hace unas horas quien celebró su nueva vuelta al sol no fue otro que Agustín, el hermano de la China Suárez, y como para dar muestras de que su relación con el futbolista está mas firme que nunca, Eugenia no dudó en compartir en sus historias virtuales de Instagram la postal familiar de la reunión.

Vale destacar que en las últimas horas comenzó a circular un fuerte rumor de posible embarazo de ella, luego de la serie de fotografías que la actriz subió a sus redes junto a Mauro, donde se la ve más pechugona que de costumbre.

La China Suárez sorprendió con su bikini en Nordelta junto a Mauro Icardi: el detalle que dio que hablar

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a posar para las redes y este jueves compartieron una seguidilla de fotos románticas en Nordelta.

En medio de los miles de comentarios que recibió la publicación de Instagram, una usuaria notó un detalle en el cuerpo de la actriz que dio que hablar.

“La China o se puso gomas o está embarazada, porque así no eran, eh”, escribió la internauta. "Yo creo que está embarazada", comentó otra seguidora.

En tanto, otro lanzó: “Ya me imagino un pibe de estos dos”. “Estamos esperando ansiosamente noticias de tu boda y bebé”, sumó otra fan.

Por otro lado, la ex Casi Ángeles mostró hace unos días su cambio de look y las redes no tardaron en compararla con Wanda Nara. "Ahora le copia el pelo, jajaja, sos muy básica, mamita"; "Creo que ya empezó con la mechas rubias... ¡¡¡¿¿¿en serioo!!!???" y “Es Wanda Nara dos, unas ganas de parecerse tiene”, dispararon algunos usuarios.