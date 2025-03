La inalterable decisión de Nicolás Cabré que rompe los planes de la China Suárez y Mauro Icardi

En este contexto, Pochi de Gossipeame remarcó cuáles son los planes de la actriz para poder acompañar a su novio a ese país.

“La China ya debe estar organizando todo para irse a Turquía. Está detrás de su nueva pareja y no se separan ni un segundo, son inseparables”, observó la panelista.

la china suarez.jpg

Y recordó sobre el pasado sentimental de la actriz: “Cuando estuvo con David Bisbal (2014), quería llevarse a Rufina a España”.

A lo que Pampito comentó sobre el problema que podría tener la China: “Me cuesta creer que Nicolás Cabré autorice que Rufina se vaya a vivir a Turquía. Es un padre súper presente".

“Nico es muy presente en la vida de su hija. De hecho, gente que lleva a sus hijos al mismo club que Rufina ha visto que la mayoría de las veces es él quien la lleva a hockey", agregaron en el ciclo.

Y destacaron: "En su momento, en el colegio de Pilar, a la China se la veía menos, pero no porque no sea una madre presente, sino por su agenda”.

Habrá que ver qué ocurre finalmente y a qué acuerdo llegan la China Suárez con Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina, y con Benjamín Vicuña, con quien tiene a Magnolia y Amancio, en caso de querer llevar a su hijos a Turquía para estar cerca de Mauro Icardi.

Mauro Icardi China Suarez

La China Suárez sorprendió con su bikini en Nordelta junto a Mauro Icardi: el detalle que dio que hablar

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a posar para las redes y este jueves compartieron una seguidilla de fotos románticas en Nordelta.

En medio de los miles de comentarios que recibió la publicación de Instagram, una usuaria notó un detalle en el cuerpo de la actriz que dio que hablar.

“La China o se puso gomas o está embarazada, porque así no eran, eh”, escribió la internauta. "Yo creo que esta embarazada", comentó otra seguidora.

china suarez y mauro icardi 2.jpg

En tanto, otro lanzó: “Ya me imagino un pibe de estos dos”. “Estamos esperando ansiosamente noticias de tu boda y bebé”, sumó otra fan.

Por otro lado, la ex Casi Ángeles mostró hace unos días su cambio de look y las redes no tardaron en compararla con Wanda Nara.

"Ahora le copia el pelo, jajaja, sos muy básica, mamita"; "Creo que ya empezó con la mechas rubias... ¡¡¡¿¿¿en serioo!!!???" y “Es Wanda Nara dos, unas ganas de parecerse tiene”, dispararon algunos usuarios.